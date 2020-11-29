غزة-الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2691) الاحد 29/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين: 18 إصابة جديدة بكورونا بين أبنائنا بالخارج.. والإجمالي يرتفع لـ7.5 ألف حالة

اقتصاد غزة تنفي وجود قرار يمنع استيراد الألبان ودخولها للقطاع

الكابينيت يبحث اليوم خصم 600 مليون من الضرائب الفلسطينية

العمادي يعلن عن تغطية العجز في كميات الأكسجين السائل لمصابي 'كورونا' بغزة

أخبار إسرائيلية

يديعوت: تحقيق مع ضابط بالجيش الإسرائيلي التقط مئات الصور غير اللائقة لمجندات

وزير إسرائيلي: «ليس لدي دليل» على من قتل العالم النووي الإيراني في طهران



إسرائيل تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العليا الإسرائيلية تنظر في التماس اليوم لهدم "الخان الأحمر"

مطار بن غوريون" يرفض استقبال شخصيتين إماراتيتين "بارزتين"

»تظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو تطالبه بالاستقالة بسبب قضايا الفساد...

قناة عبرية: رفع حالة التأهب في سفارات إسرائيل بالعالم

اخبار دولية

نشطاء في الولايات المتحدة يجمعون على دعم حق ت ...

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 61.77 مليون والوفيات تصل إلى مليون و446899

أخبار عربية

برنامج فينتك هايف الإماراتي يوقع اتفاقية مع شركة فينتك أبيب الإسرائيلية

عاهل الأردن يؤكد أهمية السعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية

ميدل إيست مونيتور: البحرين تمنع العدالة عن شعبها وتمنح السلام لإسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

تقرير: إسرائيل تواصل التطهير العرقي في القدس المحتلة

الشرق الأوسط

عباس إلى عمان والقاهرة في أول جولة منذ أشهر

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

العاهل الأردني يؤكد في رسالته لـ"شيخ نيانغ" على مركزية القضية الفلسطينية

الشروق المصرية

أحمد أبو هولي: ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة

اعتقال إيراني اختبأ ثلاثة أيام على متن سفينة إسرائيلية

إسرائيل تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الكنائس الفلسطينية تدعو للتضامن بمناسبة اليوم العالمي مع الشعب الفلسطيني

الغد الأردنية

الملك: الوصاية الهاشمية على القدس ستبقى واجباً ومسؤولية تاريخية

الشرق القطرية

نزلاء مستشفى حمد في غزة يروون لـ الشرق قصص وفاء قطر

سبعينية تحفظ التراث رغم مضايقات الاحتلال

إسرائيل تواصل التطهير العرقي في القدس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

حارس باب الخليل والرجل الذي لا يعرف المستحيل .. "ابو الوليد دجاني "يستعد للتصدي لتسونامي "دولة المستوطنين"

الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين

إصابة مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب "غوش عتصيون"

قرار بإغلاق زيتا/ جماعين 3 أيام

الإفراج عن الأسير رامي خنفر من جنين اليوم

انطلاق حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال في الدنمارك

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

جنين: الشرطة تغلق 200 محل تجاري وتقبض على 7 اشخاص لمخالفتهم حالة الاغلاق

انتظام العمل في جميع المحاكم النظامية غدا الأحد

زيادة بالحالات الخطيرة.. إطلاق حملة توعية بغزة لمواجهة كورونا

الحياة الجديدة

بدء موسم الميلاد في بيت لحم بتدابير خاصة

الاحتلال يواصل التطهير العرقي في القدس ويخطط لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية

الأيام

مسيرات ومواجهات مع قوات الاحتلال وإصابة عشرات المواطنين بحالات إختناق

غزة: مسؤول في وزارة الاقتصاد يقرر منع إدخال منتجات ألبان من الضفة إلى...

مطار بن غوريون" يرفض استقبال شخصيتين إماراتيتين "بارزتين"

تظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو تطالبه بالاستقالة بسبب قضايا الفساد...

نازحون من مخيم اليرموك يأملون بعودة قريبة إلى منازله

وكالة صفا

إصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة سلواد

عباس يمنح اسم الراحلة راشيل كوري وساما فلسطينيا رفيعا

بالصور "فلسطين قضيتي".. حملة إعلامية تضامنًا مع القضية الفلسطينية

لجنة كنائس فلسطين تدعو لإعلان التضامن مع حقوق شعبنا

الشعبية: "التضامن العالمي" يأتي في ظل هجمة وحشية على شعبنا

الخضري: "يوم التضامن" يجب أن يُترجم لخطوات عملية تنهي الاحتلال والحصار

"حماية" يحذر من استمرار استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الأطفال

وكالة الرأي الفلسطينية

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

فرض الحبس المنزلي على 3 مواطنين بالقدس

الاقتصاد بغزة تنفي ما يتم تداوله حول منع استيراد الألبان

بلدية غزة تعاملت مع 280 إشارة طفح صرف صحي في المدينة

المعلمة البرعي تلقى تفاعلاً عربياً مع مبادرة "حدث تويتر "

العدل تُقر مدونة قواعد السلوك للمترجمين المحلفين

فلسطين اليوم

المبلغ الاجمالي الذي جمده ترامب عن الفلسطينيين

تربية جنين تغلق مدرستين 14 يوماً بسبب كورونا

جامعة الإسراء تستضيف مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة

طوارئ رفح تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة

سما نيوز

اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة تكشف: إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصر الله وعدد من زعماء الفصائل الموالية لإيران

قرقاش : السلطة الفلسطينية أدركت التغير الكبير الحاصل

العالول يوجه رسالة الى حركة حماس بشأن ملف المصالحة

فروانة:عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4 آلاف و 184 أسير

عرب 48

الموت يغيب القيادي الفلسطيني حكم بلعاوي

القدس المحتلة: 3 وفيات و232 إصابة جديدة بكورونا

مواجهات واعتقالات في الخليل والعيسوية

الاحتلال هدم وصادر 129 مبنى منذ بداية نوفمبر

وكالة وفا

إغلاق قرية زيتا ثلاثة أيام بعد تسجيل 43 إصابة ...

حدث في مثل هذا اليوم