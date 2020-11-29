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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

فصائل المقاومة: حق العودة أساس حل قضية اللاجئين

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة أن قضية اللاجئين لن تحل إلا على أساس حق العودة.

وشددت الفصائل خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة اليوم الأحد، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال حتى استعادة حقوقه.

ودعت أحرار العالم لتفعيل سلاح المقاطعة مع الاحتلال، مؤكدةً أن مسلسل التطبيع مع العدو سيبوء بالفشل.

وأدانت الفصائل عودة السلطة للتنسيق الأمني، محذرةً من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أدانت اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده والتي تؤكد المعطيات أن الاحتلال خلف هذه الجريمة، وهي سياسة صهيونية ممنهجة ضد أي نهضة لأمتنا.  

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