9 وفيات و1189 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 9 حالات وفاة و1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالضفة الغربية " نابلس (1)، قلقيلية (1)، جنين (2)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)" و3 حالات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (119)، نابلس (206)، بيت لحم (103)، قلقيلية (47)، رام الله والبيرة (133)، جنين (127)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (59)، طولكرم (86)، طوباس (43)، ضواحي القدس (22)، مدينة القدس (232).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سُجلّت على النحو التالي: الخليل (110)، جنين (97)، نابلس (74)، طولكرم (27)، رام الله والبيرة (66)، طوباس (15)، سلفيت (6)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (16)، ضواحي القدس (109)، مدينة القدس (85).

وأشارت الوزارة إلى نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.