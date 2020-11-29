تحسن الوضع الصحي للأسير الجريح علي عمرو

الضفة المحتلة-الرأي:

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين "كريم عجوة"، اليوم الأحد، "إن الحالة الصحية للمعتقل المصاب علي عمرو من دورا، طرأ عليها تحسن طفيف، وتم نقله من قسم العناية المكثفة الى قسم الجراحة بمستشفى "سوروكا".

وأوضح عجوة، أنه تم إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير عن الأسير عمرو، كما عقدت المحكمة العسكرية في عوفر جلسة تمديد توقيف غيابية للأسير ومددت توقيفه لخمسة أيام.

ولفتت الهيئة إلى أن المعتقل عمرو كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال مطلع الشهر الحالي بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها للمستشفى وهناك أجريت له عملية جراحية.