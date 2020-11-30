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الاحتلال يعتقل 12 موطناً من الضفة بينهم أسرى محررون

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:25

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بيت لحم، وهم: أيمن نواف القيسي (19 عاما) من مخيم العزة، وموسى منير جعارة (23 عاما)، والأسير المحرر شادي شحادة بداونة (32 عاما) من مخيم عايدة، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر سائد ثابت محمد أبو عبيد، ومحمد سمير أبو عبيد، عقب دهم منزلي ذويهما في حي المراح.

ومن القدس، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، وهم: الموظف في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ثائر أنيس غباش، ومحمد رسلان فرعون، بعد دهم منزليهما في العيزرية، وأشرف البشيتي من حي سميراميس شمال مدينة القدس.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سليمان خلف عواجنة من حي الخديوي، والأسير المحرر عبد العزيز جهاد صافي (35 عاما) من مخيم عقبة جبر، عقب دهم منزليهما.

وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات مواطنين من قرية قراوة بني زيد شمالا، وهما: عمر رجا عرار، ونور الدين ابراهيم سنيف، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

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