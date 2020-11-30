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جرافات الاحتلال تهدم درجاً يؤدي للمقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:30

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

القدس المحتلة - الرأي

قدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على هدم الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية من جهة وادي الجوز في القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع محاولة الاعتداء على مقبرة الشهداء الملاصقة للمقبرة.

واستخدمت بلدية الاحتلال جرافة لهدم الدرج الملاصق لسوق الجمعة الملاصق لسور بلدة القدس القديمة.

وتعتبر المقبرة اليوسفية من كبرى المقابر الإسلامية في مدينة القدس الشرقية.

ويستخدم المواطنون الفلسطينيون الدرج من أجل الوصول إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأيضاً لزيارة المقبرة أو الوصول إلى البلدة القديمة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مؤخراً على اقتلاع العديد من الأحجار في محيط المقبرة، وأيضاً الاعتداء على جزء من أرض المقبرة.

وأعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عزمها إقامة حديقة توراتية بين القبرة وسور البلدة القديمة.

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