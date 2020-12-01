ثلاثة أسرى يدخلون أعوام جديدة في الأسر

الضفة المحتلة – الرأي:

دخل ثلاثة أسرى من جنين ورام الله، معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعوام جديدة في الأسر.

وقال نادي الأسير إن الأسيرين حسن فالح بزور من قرية المغير وهو محكوم 27 عاما، وإسلام يسر وشاحي من قرية مثلث الشهداء، دخلا عاميهما الـ19 في الأسر، حيث أمضيا فترات طويلة في العزل وسياسة الحرمان من الزيارات وتم نقلهما من معتقل الى آخر بهدف منعهما من التواصل مع الحركة الأسيرة .

كذلك دخل الأسير عماد نعيم الشريف من رام الله، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

والأسير الشريف /42 عامًا/ من مواليد 24 أيار/ مايو 1979، ومعتقل منذ الأول من كانون أول/ ديسمبر 2003، ويقضي حكمًا بالسجن 27 عاما، بعد تخفيضه من حكم بالمؤبد وقبل اعتقال عماد بأشهر من مدينة رام الله، هدم الاحتلال منزل عائلته في بيتونيا، بينما كان مط