أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية إلى دبي

الرأي- وكالات

انطلقت، أمس الثلاثاء، أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية، إلى دولة الإمارات. وغادرت الطائرة التابعة لشركة "إسرائير"، مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، وعلى متنها عدد لم يتم تحديده من السياح الإسرائيليين، في طريقها إلى إمارة "دبي".

وكتب موقع "إسرائيل بالعربية"، المدار من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر "أول رحلة تجارية في التاريخ إلى دبي". وتستغرق الرحلة ساعتين وخمسين دقيقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "من المتوقع أن يصل إلى دبي خلال الشهر المقبل، عشرات آلاف الإسرائيليين على متن طائرات العال ويسرائير واركيع وهي شركات الطيران الإسرائيلية".

وإضافة إلى الشركات الإسرائيلية، فإن شركة "فلاي دبي" الإماراتية، تسيّر رحلتين يومين بين إسرائيل والإمارات، فيما أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أنها ستبدأ في تسيير 24 رحلة أسبوعيا بدءا من شهر مارس المقبل.

إلى ذلك، وصل إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، امس، وفد حكومي بحريني، برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، كان في استقبال الوفد البحريني لدى هبوطه من سلم الطائرة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وفد بحريني رسمي لإسرائيل، بعد التوقيع على اتفاق العلاقات بين البلدين في الحادي عشر من سبتمبر الماضي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوفد البحريني سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وأشارت إلى أن الوفد البحريني يضم "رؤساء المرافق الاقتصادية ومديري شركات وبنوك في البحرين".