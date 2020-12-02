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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2694) الأربعاء 2/12/2020

02 كانون أول / ديسمبر 2020 10:15

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2694)  الأربعاء 2/12/2020

أخبار فلسطينية

·         إطلاق منصة فلسطينية أوروبية لبنوك الاستثمار

·         الأوقاف الفلسطينية تحذر من تطورات خطيرة ينفذها الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي

·          حماس» تعلن جاهزيتها للانتخابات... وفتح تتهمها بـ{التضليل والخداع»

·         وفاة عاملين وإصابة 5 في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي

·         فلسطين عضوا في لجنة "التفويض" بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

·         الحايك يحذر: الإغلاق الشامل سيتسبب بتدمير ما تبقى من اقتصاد قطاع غزة

·         الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

·         إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب "كورونا"

·        

أخبار إسرائيلية

·         غانتس يشن هجوما على نتنياهو: "كاحول لافان" تقرر التصويت لصالح حل الكنيست

·         إسرائيل تطالب بالاعتراف بيهود الدول العربية كلاجئين وإقلاع أول رحلة تجارية من تل أبيب للإمارات عبر أجواء السعودية

·         إسرائيل تدشن أول رحلة تجارية مباشرة إلى دبي

·         تل أبيب تحتفي بإقامة أوّل حفل زفاف إسرائيلي رسمي في دبي

·          

 

 اخبار دولية

 

  • الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين ووقف الاستيطان

اخبار عربية

·        توتـر يواكـب تأجيـل مفاوضـات ترسـيم الحـدود بيـن لبنـان وإسـرائيل

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الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

·         إسرائيل تبحث عن «إنجاز» أمني: اشتداد الحرب الاستخبارية مع المقاومة

 الخليج الإماراتية

·        توتـر يواكـب تأجيـل مفاوضـات ترسـيم الحـدود بيـن لبنـان وإسـرائيل

الاهرام المصرية

  • تأجيل جولة التفاوض المقبلة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

الشروق المصرية

 الغد الأردنية

الشرق القطرية

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الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

القدس

  •  

هآرتس: حزب ميرتس يرفض بأغلبية تشكيل تحالف مع العرب

 

  • اليوم.. التصويت على حل الكنيست الإسرائيلي
  • الاحتلال يعتقل 10 مواطنين
  • منصور عباس يدافع عن نتنياهو والطيبي يدعو لإسقاطه
  • استطلاع: الليكود واليمين سيشكلان أغلبية في الانتخابات المقبلة
  • اعتقال مقدسي بزعم حيازته سلاحًا
  • (محدث1) وفاة عاملين وإصابة 5 آخرين دهسًا قرب بيت لحم
  •  

الحياة الجديدة

·         الاحتلال يستولي على 8 شاحنات جنوب شرق القدس

·         48 مستوطنا يقتحمون الأقصى

·         الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في المكبر

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صحيفة الأيام

·         مواجهات وإصابات في بيت أمر بعد اقتحامها ومستوطنون يجرفون أراضي في جالود...

·         »"العليا الإسرائيلية" تشرعن بؤراً استيطانية شمال القدس

·         »بايدن يقدّم فريقه الاقتصادي غير التقليدي

·         »غانتس يقرر التصويت اليوم لصالح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة

·         »"طورونا": 16 وفاة والحصيلة الأعلى مع رصد 2536 إصابة جديدة

·         »حالتا وفاة و4 إصابات بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

·         »إصابة السنوار بفيروس كورونا

·         »البلدات العربية بالداخل تسجّل 975 إصابة جديدة بـ"كورونا"

·          

وكالة الرأي

·         الأوقاف تقرر منع أداء صلوات الجنائز بالمساجد

·         محدث الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

·         وفاة عاملين وإصابة 5 بحادث دهس في بيت لحم

·         إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب "كورونا"

·         الصحة تقلّص قوائم انتظار العمليات عبر مشاريع ممولة

·         الصحة بغزة تُنظم إجراءات فحص فيروس كورونا

·         لقاحات كورونا ستصل الاحتلال في غضون أسابيع

 وكالة صفا


وسط فرحة تغمرهم

·         بالصور "البعينة".. أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة

·         تقرير: 1845 مستوطنًا اقتحموا الأقصى بتشرين الثاني

·         بالفيديو والصور وفاة عاملين وإصابة آخرين بحادث دهس على حاجز ببيت لحم

وكالة سما

 

وكالة فلسطين اليوم

  •  

عرب  48

·         مركز حقوقيّ: الاعتداء على محامٍ داخل مقر المباحث العامة برام الله

·         فلسطين عضوا في لجنة "التفويض" بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

·         إصابة يحيى السنوار بفيروس كورونا

·         الانتخابات الإسرائيلية مسألة وقت... النقاش حول موعدها

·         تركيا تفتح قنوات اتصال سرية مع إسرائيل"

·         غانتس: "كاحول لافان" تقرر التصويت لصالح حل الكنيست

·         مسؤولة إسرائيلية: نحن في بداية موجة كورونا الثالثة

·         وفد اقتصادي بحريني يصل إلى إسرائيل

·          

 

وكالة وفا

·         إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس "كورونا"

·         وفاة عاملين وإصابة 5 في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي

·         الرئيس في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا ألقاه ...

  • حدث في مثل هذا اليوم

·          

·         2 كانون أول (ديسمبر

·         2004م لجنة الانتخابات الفلسطينية تعتمد 10 مرشحين لانتخابات الرئاسة المركزية والتي جرت في 9/1/2005م

·         2002م قوات الاحتلال تفتح النار بشكلٍ مفاجئ على العمّال الفلسطينيين المتجمّعين عند معبر "إيرز" الصهيوني منتظرين عبورهم إلى أماكن أعمالهم ، ممّا أدّى إلى استشهاد أحدهم و إصابة 11مآخرين بجروح .

·         2001م أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشنّ حملة ملاحقة و اعتقالات بحقّ كوادر و قادة حماس و الجهاد الإسلاميّ في الضفة الغربية و قطاع غزة ، و اعتُقِل خلالها ما لا يقلّ عن 85 فلسطينياً .

·         2001م كتائب القسّام تنفّذ عمليّة اقتحامٍ لمستوطنة "إيلي سيناي" و تقتل مستوطناّ صهيونياً هو عالم نوويّ صهيونيّ ، و تجرح آخر ، و قد استشهد منفّذ العمليّة جهاد حمدي أحمد المصري (17 عاماً) من سكان بيت لاهيا

·         2001م عمليّة استشهاديّة تستهدف حافلة صهيونية في مدينة حيفا المحتلة ، أدّت إلى مصرع 12مصهيونياً و جرح 40 آخرين ، و منفّذ العمليّة هو الشهيد ماهر محي الدين كمال حبيشة من سكان مدينة نابلس ، و هو من مجاهدي كتائب القسّام .

·         1999 م مواصلة منع ترميم المصلى المرواني حيث أصدر إيهود أولمرت رئيس بلدية القدس المحتلة أمراً بمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني.

·         1996م رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامن نتنياهو، يأمر بالبدء ببناء مستوطنات جديدة في وادي الأردن

·         1992م البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي يصدر قراراً يلغي فيه حظرا مفروضا على الاتصال بمسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.

·         1947 م معارك عنيفة في مدينة القدس بين العرب واليهود بعد صدور قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة وقد أدت هذه الصدامات إلى مقتل 8 من الصهاينة واستشهاد 6 فلسطينيين.

·         1946 م مقتل أربعة جنود بريطانيين في إثر انفجار لغم بسيارتهم، زرعته عصابة الأرغون الإرهابية.

·         1934 م تأسيس حزب الدفاع الوطني كان ضعف تركيبة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني السابع وعدم إدراكها لحقيقة أن المشروع الصهيوني في الأصل يعتمد على قوة بريطانيا ووجودها في فلسطين ووفاة موسم كاظم الحسيني الذي كان وجوده يشكل الركن الرئيس في اللجنة التنفيذية، والقاسم المشترك الذي يجمع المجلسين والمعارضة.

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