النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2694) الأربعاء 2/12/2020
أخبار فلسطينية
· إطلاق منصة فلسطينية أوروبية لبنوك الاستثمار
· الأوقاف الفلسطينية تحذر من تطورات خطيرة ينفذها الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي
· حماس» تعلن جاهزيتها للانتخابات... وفتح تتهمها بـ{التضليل والخداع»
· وفاة عاملين وإصابة 5 في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي
· فلسطين عضوا في لجنة "التفويض" بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
· الحايك يحذر: الإغلاق الشامل سيتسبب بتدمير ما تبقى من اقتصاد قطاع غزة
· الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات
· إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب "كورونا"
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أخبار إسرائيلية
· غانتس يشن هجوما على نتنياهو: "كاحول لافان" تقرر التصويت لصالح حل الكنيست
· إسرائيل تطالب بالاعتراف بيهود الدول العربية كلاجئين وإقلاع أول رحلة تجارية من تل أبيب للإمارات عبر أجواء السعودية
· إسرائيل تدشن أول رحلة تجارية مباشرة إلى دبي
· تل أبيب تحتفي بإقامة أوّل حفل زفاف إسرائيلي رسمي في دبي
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اخبار دولية
- الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين ووقف الاستيطان
اخبار عربية
· توتـر يواكـب تأجيـل مفاوضـات ترسـيم الحـدود بيـن لبنـان وإسـرائيل
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- إطلاق منصة فلسطينية أوروبية لبنوك الاستثمار
- بموافقة جميع الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة.. اختيار فلسطين عضوا في لجنة “التفويض” بمنظمة…
- غوتيريش “قلق” من تضاؤل فرص حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الأوقاف الفلسطينية تحذر من تطورات خطيرة ينفذها الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي
- الأمم المتحدة تكشف حجم المأساة.. الاحتلال هدم 129 مبنى فلسطينيا خلال 3 أسابيع
- 414 انتهاكاً اقترفتها قوات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري
- إسرائيل تطالب بالاعتراف بيهود الدول العربية كلاجئين وإقلاع أول رحلة تجارية من تل أبيب للإمارات عبر أجواء السعودية
الشرق الأوسط
- إصابة رئيس «حماس» في غزة بـ«كورونا»
- «حماس» تعلن جاهزيتها للانتخابات... وفتح تتهمها بـ{التضليل والخداع»
الاخبار اللبنانية
· إسرائيل تبحث عن «إنجاز» أمني: اشتداد الحرب الاستخبارية مع المقاومة
الخليج الإماراتية
· توتـر يواكـب تأجيـل مفاوضـات ترسـيم الحـدود بيـن لبنـان وإسـرائيل
الاهرام المصرية
- تأجيل جولة التفاوض المقبلة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية
الشروق المصرية
الغد الأردنية
- إصابة رئيس حركة حماس يحيى السنوار بكورونا
- “إسرائيل”: الانتخابات المبكرة تلوح بالأفق من جديد
الشرق القطرية
- الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين ووقف الاستيطان
- إسرائيل تدشن أول رحلة تجارية مباشرة إلى دبي
- إصابة رئيس حماس في غزة بكورونا
- إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في الضفة الغربية بقنابل الغاز الإسرائيلية
- تل أبيب تحتفي بإقامة أوّل حفل زفاف إسرائيلي رسمي في دبي
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- مع عودة التنسيق الأمني.. تصاعد ملموس للاعتقالات السياسية في الضفة
- خاص البرش: غزة تعاني عجزًا كبيرًا في الأدوية والوضع الصحي "كارثي"
- محدث مصرع عاملين فلسطينيين وإصابة 5 في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي
- تقرير "خطة بركات".. ظاهرها ثورة اقتصادية وباطنها فرض "السيادة الإسرائيلية"
- الصحفي الأسير أبو زيد.. محاكم مزدوجة من السلطة والاحتلال تلاحق مهنته!
- الصحة بغزة تُنظم إجراءات فحص فيروس كورونا
- قوات القمع تقتحم قسم 6 في سجن النقب
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القدس
هآرتس: حزب ميرتس يرفض بأغلبية تشكيل تحالف مع العرب
- اليوم.. التصويت على حل الكنيست الإسرائيلي
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين
- منصور عباس يدافع عن نتنياهو والطيبي يدعو لإسقاطه
- استطلاع: الليكود واليمين سيشكلان أغلبية في الانتخابات المقبلة
- اعتقال مقدسي بزعم حيازته سلاحًا
- (محدث1) وفاة عاملين وإصابة 5 آخرين دهسًا قرب بيت لحم
الحياة الجديدة
· الاحتلال يستولي على 8 شاحنات جنوب شرق القدس
· 48 مستوطنا يقتحمون الأقصى
· الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في المكبر
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صحيفة الأيام
· مواجهات وإصابات في بيت أمر بعد اقتحامها ومستوطنون يجرفون أراضي في جالود...
· »"العليا الإسرائيلية" تشرعن بؤراً استيطانية شمال القدس
· »بايدن يقدّم فريقه الاقتصادي غير التقليدي
· »غانتس يقرر التصويت اليوم لصالح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة
· »"طورونا": 16 وفاة والحصيلة الأعلى مع رصد 2536 إصابة جديدة
· »حالتا وفاة و4 إصابات بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية في تركيا
· »إصابة السنوار بفيروس كورونا
· »البلدات العربية بالداخل تسجّل 975 إصابة جديدة بـ"كورونا"
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وكالة الرأي
· الأوقاف تقرر منع أداء صلوات الجنائز بالمساجد
· محدث الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة
· وفاة عاملين وإصابة 5 بحادث دهس في بيت لحم
· إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب "كورونا"
· الصحة تقلّص قوائم انتظار العمليات عبر مشاريع ممولة
· الصحة بغزة تُنظم إجراءات فحص فيروس كورونا
· لقاحات كورونا ستصل الاحتلال في غضون أسابيع
وكالة صفا
وسط فرحة تغمرهم
· بالصور "البعينة".. أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة
· تقرير: 1845 مستوطنًا اقتحموا الأقصى بتشرين الثاني
· بالفيديو والصور وفاة عاملين وإصابة آخرين بحادث دهس على حاجز ببيت لحم
وكالة سما
- اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
وكالة فلسطين اليوم
عرب 48
· مركز حقوقيّ: الاعتداء على محامٍ داخل مقر المباحث العامة برام الله
· فلسطين عضوا في لجنة "التفويض" بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
· إصابة يحيى السنوار بفيروس كورونا
· الانتخابات الإسرائيلية مسألة وقت... النقاش حول موعدها
· تركيا تفتح قنوات اتصال سرية مع إسرائيل"
· غانتس: "كاحول لافان" تقرر التصويت لصالح حل الكنيست
· مسؤولة إسرائيلية: نحن في بداية موجة كورونا الثالثة
· وفد اقتصادي بحريني يصل إلى إسرائيل
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وكالة وفا
· إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس "كورونا"
· وفاة عاملين وإصابة 5 في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي
· الرئيس في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا ألقاه ...
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