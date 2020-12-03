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ما الفرق بين Google TV وAndroid TV

03 كانون أول / ديسمبر 2020 08:12

ما الفرق بين Google TV وAndroid TV
ما الفرق بين Google TV وAndroid TV

يجد بعض المستخدمين حيرة حول "Google TV" هل هو تطبيق أم أنه نظام جديد للتشغيل سيحل محل نظام التشغيل "Android TV"، حيث غيرت شركة جوجل أكتوبر الماضى اسم تطبيق Google Play Movies & TV ليصبح Google TV وفيما يلى نعرض الفارق بين الاثنين كما يلى:

Google TV

هو عبارة عن واجهة جديدة مبنية على نظام التشغيل "Android TV" لإدارة المحتوى بطريقة أفضل، فبدلا من البحث على شاشة التلفزيون الرئيسية المزدحمة بالتطبيقات للعثور على خدمة البث، تتيح واجهة جوجل الجديدة إضافة خدمات البث التي تريدها في حسابك للوصول إليها بسهولة، كما تقدم اقتراحات مخصصة تستند إلى المحتوى الذي تشاهده، وغير ذلك من الميزات الأخرى التي تركز على تسهيل الوصول إلى المحتوى.

Android TV

طورت جوجل نظام "Android TV" لجلب المحتوى الذي تستمتع به في هاتفك الذكي إلى جهاز التلفاز الذكي، والذى يتيح سهولة التنقل والوصول إلى المحتوى الترفيهي والتفاعل معه بسهولة في شاشات التلفزيون الكبيرة، كما يتيح النظام أيضًا التحكم عبر الأوامر الصوتية بفضل تكامله مع مساعد جوجل الصوتي.

ويدعم النظام تطبيقات الترفيه الأساسية، وهناك فرصة لمطوري تطبيقات أندرويد لتحسين تطبيقاتهم للعمل مع الشاشات الكبيرة بشكل أفضل، ابتداءً من تطبيقات الطقس، إلى تطبيقات الألعاب.

الفرق بين Google TV وAndroid TV

لا يعتبر “Google TV" بديل لنظام "Android TV"، لأنه ليس نظامًا للتشغيل، بل هو عبارة عن واجهة جديدة مبنية على نظام التشغيل "Android TV" لإدارة المحتوى بطريقة أفضل، وبدلاً من البحث في شاشة التلفزيون الرئيسية المزدحمة بالتطبيقات للعثور على خدمة البث التي ترغب في مشاهدتها، ستتيح لك واجهة جوجل الجديدة إضافة خدمات البث التي تريدها في حسابك للوصول إليها بسهولة.

وهو ما يعني أنه في ظل وجود "Google TV" مع نظام التشغيل "Android TV"، فقد أصبح للتلفزيون الذكي واجهة خاصة به يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وكذلك الوصول إلى المحتوى الذي تريده بسهولة.

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