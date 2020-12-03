الأوقاف تُغلق مسجدين في رفح والشمال

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف بغزة، مساء امس الاربعاء، عن إغلاق مسجدين في رفح والشمال وإعادة فتح مسجد في خانيونس.

وذكرت الأوقاف خلال إيجازها الخاص بفتح واغلاق المساجد، " بناءً على المتابعة الميدانية للمساجد تقرر إغلاق مسجد السنة بحي الجنينة في محافظة رفح، ومسجد الحساينة بمعسكر جباليا شارع السكة في محافظة الشمال، مدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الخميس الموافق 3 / 12 / 2020م بسبب إصابة بعض روادها بفيروس كورونا.

ولفتت إلى إعادة فتح مسجد آمنة بنت روقة الواقع في القرارة بمحافظة خانيونس بعد انتهاء مدة إغلاقه.

