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تعافي 967 حالة

15 وفاة و1911 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

03 كانون أول / ديسمبر 2020 01:09

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 15 حالة وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة بالضفة الغربية "جنين (4)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طولكرم (1)"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (266)، نابلس (311)، بيت لحم (162)، قلقيلية (64)، رام الله والبيرة (192)، جنين (342)، أريحا والأغوار (19)، سلفيت (105)، طولكرم (134)، طوباس (50)، ضواحي القدس (44)، قطاع غزة (827)، مدينة القدس (222).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (154)، جنين (148)، نابلس (224)، طولكرم (44)، رام الله والبيرة (132)، سلفيت (13)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (8)، قطاع غزة (502)، مدينة القدس (208).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 23.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 74 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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