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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2696) الجمعة 4/12/2020
أخبار فلسطينية
عشراوي تطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها بخصوص فلسطين
حماس: تعامل البحرين مع منتجات المستوطنات “اصطفاف مع الاحتلال”
عباس مستعد للقاء نتنياهو على «أساس دولة فلسطينية»
رئيس الوزراء الفلسطيني: نقدر الدور المهم الذي تقوم به مصر في رعاية ودعم قضيتنا
258 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية ولا وفيات اليوم
هيومن رايتس ووتش: حياة ذوي الإعاقة في غزة "شديدة الصعوبة"
الأوقاف الاسلامية تدعو المصلين بـ "الاقصى" الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تحذر من هجمات إيرانية ضد مواطنيها في الخارج
نتانياهو يستقبل 300 مهاجر من يهود الفلاشا الإثيوبيين على "السجادة الحمراء"
إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين على خلفية تهديدات إيرانية
نتنياهو يرد على أنباء زيارته للسعودية ولقاء محمد بن سلمان
قبل حل الكنيست.. فرصة أخيرة أمام نتنياهو لإنقاذ إسرائيل من انتخابات رابعة
مسؤولون: إسرائيل تستخدم قانون أملاك الدولة لتصعيد التوسع الاستيطاني
نتنياهو وغانتس اجتمعا سرًا لـ 15 دقيقة
اخبار دولية
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على 4 قرارات لمصلحة فلسطين … والمالكي يعتبر التصويت…
التشيك تعتزم نقل سفارتها من (تل أبيب) للقدس
نائب الرئيس البوليفي: مواقفنا ثابتة ومؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 64.6 مليون شخص
أخبار عربية
الأردن يؤكد ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات المقوضة لفرص تحقيق السلام
الجامعة العربية تدعو للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتقال ذوي الإعاقة
لبنان تدعو الأمم المتحدة للتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الإمارات: نولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ونضعها على رأس أولويات سياستنا الخارجية
أول فنان إماراتي يصل الاحتلال عقب التطبيع
بورصتا الماس في (إسرائيل) والبحرين توقعان مذكرة تفاهم
الإمارات تعلن تفعيل تأشيرات دخول السياح الإسرائيليين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الموت يغيّب المناضل الفلسطيني باسل عقل
الرئيس عباس يمدد الطوارئ ويحذر: نواجه وضعا خطيرا بعد 19حالة وفاة وأكثر من…
بالتواطؤ مع الاحتلال : 29 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل
حماس: تعامل البحرين مع منتجات المستوطنات “اصطفاف مع الاحتلال”
إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم العالول وعساف خلال مواجهات مع جيش الاحتلال- (صور)
“الخارجية” الفلسطينية تستدعي السفير التشيكي
الشرق الأوسط
عباس مستعد للقاء نتنياهو على «أساس دولة فلسطينية»
استيراد البحرين منتجات المستوطنات يثير حنق الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بـ«كورونا» بين الفلسطينيين
إسرائيل تسلم الفلسطينيين مليار دولار من أموال الضرائب
الاهرام المصرية
خبراء: اعتماد الأمم المتحدة لمشروع القرار المصري يؤكد عروبة الجولان.. والأهم إيجاد آلية لإجلاء الاحتلال
الشروق المصرية
إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين على خلفية تهديدات إيرانية
الأردن وإسرائيل تبحثان جهود إعادة إطلاق المفاوضات بشأن الأزمة الفلسطينية
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة احتجاجية على توسيع الاستيطان غربي سلفيت
احتجاج فلسطيني على إعلان التشيك افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس
تشديد إجراءات مكافحة تفشي كورونا في قطاع غزة
الجامعة العربية تدعو للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتقال ذوي الإعاقة
الغد الأردنية
الجيشان الإسرائيلي والأميركي يستعدان لانتقام إيران
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح أربعة قرارات لفلسطين
في يومهم العالمي.. ذوو الإعاقة بفلسطين ينجون من”كورونا”
الشرق القطرية
بدء صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة
أخطرهم الأولى... تل أبيب تدعو الإسرائيليين لتجنب الخوض في 3 أمور عند الحديث مع الإماراتيين
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
نتنياهو: العلاقات مع الإمارات تتقدم بسرعة فائقة
إدانة أممية لاستهداف إسرائيل الأطفال الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قرارات جديدة لمواجهة جائحة "كورونا" بغزة.. والداخلية تحذر!
تنديد فلسطيني بقرار البحرين عدم تمييز منتجات المستوطنات
الاحتلال يثبت الإداري بحق الأسير أدهم شواهنة
"إعلاميّات الجنوب" يُنفِّذ ورشة توجيهية حول "المشاركة السياسية للمرأة"
وظيفة جديدة في "أوقاف غزة".. التسجيل هنا
نادي الأسير: الأسير الجريح رائد بدوان يواجه أوضاعاً صحية صعبة
القدس المحلية
"عير عميم": بناء 3500 وحدة استيطانية على أراضي العيسوية والطور وعناتا بمنطقة " E1 " يمنع إقامة دو
10 وفيات و1333 إصابة بكورونا في اسرائيل خلال أقل من 24 ساعة
هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى "عيادة سجن الرملة"
اعتقال شقيقين على حاجز "الحمرا"
شؤون الأسرى: محكمة سالم تمدد اعتقال 14 أسيراً من محافظة جنين
وفاة مواطن من طولكرم جراء إصابته بكورونا
لجنة الطوارئ العليا تجتمع الأحد المقبل لبحث الخطوات المقبلة
الحياة الجديدة
مصرع مواطن بحادث دهس جنوب قلقيلية
نائب الرئيس البوليفي: مواقفنا ثابتة ومؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة
أهلي قلقيلية وهلال أريحا يحققان الفوز في دوري الدرجة الأولى
الاحتلال يسلم عضو اقليم حركة فتح في القدس قراراً جديداً لتقييد نشاطاته
الأيام
تسجيل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم
إسرائيل تتسلّم أكثر سفنها الحربية تطوراً من ألمانيا
مجلس أوقاف القدس يستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال على المقدسات بالمدينة
نقص الأغطية والملابس الشتوية يفاقم معاناة الأسرى
غزة: عمال وسائقون يخشون تجدد الإغلاق ومواطنون يشككون في جدواه
الاعتداء بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالإعياء
اعتقال 357 مواطناً الشهر الماضي بينهم 31 طفلاً
جنين: القبض على 19 مطلوباً وضبط 10 مركبات غير قانونية
وكالة صفا
رام الله: إطلاق مبادرة الطاقة المستدامة في الصناعة
بحر يهنئ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الجديد بانتخابه
حماس: تصريحات وزير التجارة البحريني مؤشر على حالة السقوط
الاحتلال يغلق التحقيق بفقدان عين طفل مقدسي بزعم عدم توفر أدلة
تيسير خالد يدعو البحرين إلى التفكير في عواقب تصرفاتها
عشرات الإصابات بقمع مسيرة مناهضة للاستيطان بسلفيت
"التغيير والإصلاح" تدعو البرلمانات الدولية للتحرك لإنقاذ الوضع الصحي بغزة
"التنمية الاجتماعية" تدعو لحماية "ذوي الإعاقة" وتقديم الخدمات لهم
غزة: الجبهة الشعبية تُعلن فعاليات إحياء انطلاقتها الـ53
مجدلاني لـصفا: صرف مخصصات الشئون خلال 3 أسابيع
وكالة الرأي الفلسطينية
الزراعة: بدء مشروع تركيب الاقفاص البحرية على مسافه 4 ميل
الأوقاف: وقف الصلوات في جميع مساجد قطاع غزة
حماس تنعى الداعية "نور الدين دروزة"
15 وفاة و1911 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس
التنمية: قدمنا 20 ألف خدمة متنوعة لذوي الإعاقة خلال 2020
الشرطة تُحرر 529 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية
(حرية) يطالب بتدخل دولي لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة
الجوازات تُصدر أكثر من 3900 مُعاملة للمواطنين خلال نوفمبر
فلسطين اليوم
مختص في الشأن الاسرائيلي: "بينت" سيكون المعطل لتشكيل أي حكومة لدى الاحتلال
الدولار يهبط: موظفو الأونروا والخاص يتضررون والأسعار يفترض أن تنخفض
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال 14 أسيرا من محافظة جنين
الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى "عيادة سجن الرملة"
"اسرائيل" ستقوم بصيانة طائرات شركة "طيران الخليج" البحرينية
مصرع مواطن بحادث دهس جنوب قلقيلية
طائرات الاحتلال تخترق الاجواء اللبنانية
الفيصل: لا نخطط للتطبيع مع "إسرائيل" والسعودية أصدق من نتنياهو
وزارة الصحة: نحن أمام زيادة مضطردة في المخالطين الإصابات بفيروس كورونا
وزارة الاوقاف بغزة تقرر وقف صلوات الجمعة و الجوامع في كافة المساجد
سما نيوز
اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟
صحة غزة تحذر: نحن أمام موجة جديدة من جائحة كورورنا..ونسبة الإصابة بالفيروس من سن (18 - 50) عاماً 60%
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت
حماس : موقف البحرين مؤشر على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد فلسطين
هآرتس: هل ستكون “الانتفاضة الثالثة” المقبلة الأكثر دموية من السابقيتن؟
مركز دراسات إسرائيلية: سياسات بايدين ستكون مشابهة مع توجهات أوباما بالتعامل مع إسرائيل
حماس تعلق على قرارات وزارة الداخلية في غزة بشأن مواجهة كورونا
تيسير خالد يدعو مملكة البحرين للتفكير في عواقب تصرفاتها
إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات كورونا
دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً
"التربية" توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة
لاول مرة منذ سنوات.. واللا الاسرائيلي: غابي أشكنازي التقى سراً بوزير الخارجية الأردنيعرب 48
حركة المقاطعة: اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
19 وفاة و2738 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة والقدس وغزّة
وكالة وفا
الصفدي يؤكد ضرورة وقف إسرائيل الإجراءات التي ...
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- 4 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م غارات جوية على قطاع غزة، وموفاز يهدد بالمزيد من العمليات لوقف الصواريخ
- 2003م بدأ الحوار الفلسطينيّ – الفلسطيني في القاهرة ، شاركت فيه معظم الفصائل الفلسطينية لبحث الوسائل التي تعيد ترتيب البيت الداخليّ الفلسطينيّ ، و استمرّ الحوار 4 أيام .. و قد أعلنت حماس و الجهاد الإسلاميّ أن مشاركتهما في الحوار لن يقوم على أساس التوصّل إلى هدنة مع الاحتلال الصهيوني .
- 2003م أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12مفلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة
- 2001م شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يقرّر فرض الإقامة الجبرية على ياسر عرفات في رام الله و منعه من السفر
- 2001م الجمعيّة العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً يطلب من الدول الأعضاء سحب سفاراتها من القدس المحتلة
- 1992م وزراء خارجية دول الطوق العربية (سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين) يبحثون في بيروت (لبنان) وضع مفاوضات السلام الثنائية مع إسرائيل.
- 1985م استقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين، في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب المصريّة التي كانت تقلّ الفلسطينيين في طريقها لتونس.