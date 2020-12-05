الاحتلال يتجاهل تدهور الحالة الصحية للأسير الجريح "بدوان"

فلسطين المحتلة - الرأي

يعاني الأسير رائد بدوان (58 عامًا) من بلدة بدّو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، أوضاعًا صحية صعبة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفير العلاج المناسب له من الإصابة والأمراض المزمنة التي تلتهم جسده.

وأفاد نادي الأسير في بيان، بأن بدوان المحكوم بالسجن 18 عامًا يعاني عدة أمراض مزمنة، كالقلب والضغط والسكري، إضافة إلى إصابته باثنتي عشرة رصاصة لحظة اعتقاله، مكث في إثرها في وحدة العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تسيدك".

وأشار إلى أن أطباء المستشفى أخرجوا ست رصاصات آنذاك، في حين تُرِكت ست رصاصات أخرى مستقرة في أنحاء عدة من جسده، كالرقبة والرأس والصدر واليد والظهر.

واعتقل بدوان في السادس من أغسطس/ آب 2015، بعد تنفيذه عملية دهس في شارع 60 قرب سنجل شمال رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال 12 رصاصة على سيارته جميعها استقرت في جسده، وحضر أكثر من 56 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله.