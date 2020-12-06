غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2698) الاحد 6/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

«السلطة» تتوجه لمجلس الأمن في مواجهة «الجرائم الإسرائيلية»

وزارة الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

فلسطين: إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم بسبب فيروس كورونا

رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا رسالة في الصمود أمام جائحتي الاحتلال وكورونا

الصحة الفلسطينية تنفي فرض إغلاق شامل بالبلاد

" غزة الداخلية ب : بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة تفشي "كورونا

أخبار إسرائيلية

وزير الخارجية الإسرائيلي يتلقى دعوة للقاء العاهل الأردني

إيهود أولمرت يتهم نتنياهو بالكذب والاحتيال

الفرصة الأخيرة: غانتس وكاتس يلتقيان لبحث الميزانية

اعتقال 27 إسرائيليًا خلال تظاهرات مناهضة لنتنياهو

إسرائيل: كابينيت كورونا يلئتم اليوم لبحث تزايد الإصابات

محكمة إسرائيلية تنظر في طلب إلغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو

اخبار دولية

كورونا.. مليون و535 ألف وفاة و66 مليونا و856 ألف إصابة في العالم

أخبار عربية

الجامعة العربية تدين مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال ومحاولة مستوطن إحراق كنيسة بالقدس

البحرين: لن نسمح باستيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

الخارجية الأردنية تدين محاولة حرق كنيسة بالقدس الشرقية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاتحاد الأوروبي يطالب بإيضاح حول استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق ليشاركوا بجنازة طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال – (فيديو)

الشرق الأوسط

«السلطة» تتوجه لمجلس الأمن في مواجهة «الجرائم الإسرائيلية»

العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل

مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق ليشاركوا في جنازة فتى قتله الجيش الإسرائيلي

الاهرام المصرية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإيضاج حول مقتل صبي فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

الشروق المصرية

وزارة الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج

فلسطين تشيد بجهود الكويت في سعيها لإنهاء الأزمة الخليجية

رئيس دير الروم الفلسطيني: محاولة إحراق الجثمانية استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي بالقدس

الصحة الفلسطينية: تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس: الاعتداء على الجثمانية يدل على عقلية غاشمة

الغد الأردنية

غزة : 5 وفيات و584 إصابة جديدة بكورونا

الشرق القطرية

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

مؤسسة القدس الدولية: استقبال أردوغان لخطيب الأقصى يحمل رسائل مهمة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

حاجز عسكري على مدخل الجبعة غرب بيت لحم

إغلاق بلدة بلعا ومدرسة بطولكرم

اغلاق مكتب البريد في بيت لحم بسبب "كورونا"

بطريرك القدس: العنصرية عدو كريه لكل الشعوب مطالبات فلسطينية وعربية بمحاسبة منفذ عملية حرق "الجثمانية" ومن يقف خلفه

بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردوت"

دوام المعلمين في المدارس غدا كالمعتاد

تعليق الدوام في عدد من مدارس سلفيت بسبب "كورونا"

إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم بسبب كورونا

مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في بيت لحم

هزة أرضية متوسطة تضرب شرق البحر المتوسط

الحياة الجديدة

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

الخارجية: توفير رحلات جديدة الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

اغلاق مكتب البريد في بيت لحم بسبب "كورونا"

الأيام

كورونا" في فلسطين: بعض المشافي بات عاجزاً عن استيعاب مصابين

في القدس.. حتى الموتى في قبورهم لا يسلمون من بطش الاحتلال

اتحاد المعلمين يعلق الإضراب: الدوام سيكون كالمعتاد اليوم

حشد غفير يودع الشهيد أبو عليا

مواجهات في قلقيلية وكفر قدوم والمغير وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق

بيت لحم وبيت جالا تحتفلان بإضاءة شجرة الميلاد وسط ظروف استثنائية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

مواجهات في قباطية واستدعاءات في القدس

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

فلسطين اليوم

مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مدن الضفة واعتقال عدة شبان

د. الهندي: إدارة "بايدن" ستمضي في صفقة القرن وضم الارض الفلسطينية

سما نيوز

اللجنة الوبائية توصي بالاغلاق الشامل في الضفة لمدة أسبوعين

داخلية غزة: بدأنا بتنفيذ الاجراءات الجديدة في مواجهة "كورونا".. ونسعى لتجنب الاغلاق الشامل

صحة غزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع حصيلة اليوم إلى 726

اشتية: سندرس اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا الاثنين المقبل

هآرتس.. دولة اليمين وخدعة اليسار: جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا

اتحاد الاثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة الجثمانية وإعدام الطفل أبو عليا

عرب 48

تشييع جثمان الشهيد الطفل علي أبو عليا

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الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه ال ...

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

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