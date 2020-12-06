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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2698) الاحد 6/12/2020
أخبار فلسطينية
«السلطة» تتوجه لمجلس الأمن في مواجهة «الجرائم الإسرائيلية»
وزارة الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج
فلسطين: إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم بسبب فيروس كورونا
رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا رسالة في الصمود أمام جائحتي الاحتلال وكورونا
الصحة الفلسطينية تنفي فرض إغلاق شامل بالبلاد
الداخلية بغزة: بدأنا تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة تفشي "كورونا"
عكرمة صبري: الاحتلال يعمل على حصار القدس وتفريغ البلدة القديمة
أخبار إسرائيلية
وزير الخارجية الإسرائيلي يتلقى دعوة للقاء العاهل الأردني
إيهود أولمرت يتهم نتنياهو بالكذب والاحتيال
مقتل متظاهر مناهض لنتنياهو دهساً
"صحة" الاحتلال: 1506 إصابة جديدة بكورونا و314 حالة خطيرة
الفرصة الأخيرة: غانتس وكاتس يلتقيان لبحث الميزانية
اعتقال 27 إسرائيليًا خلال تظاهرات مناهضة لنتنياهو
إسرائيل: كابينيت كورونا يلئتم اليوم لبحث تزايد الإصابات
محكمة إسرائيلية تنظر في طلب إلغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو
اخبار دولية
كورونا.. مليون و535 ألف وفاة و66 مليونا و856 ألف إصابة في العالم
ترامب : لا يمكنني الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية
أخبار عربية
الجامعة العربية تدين مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال ومحاولة مستوطن إحراق كنيسة بالقدس
البحرين: لن نسمح باستيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية
الخارجية الأردنية تدين محاولة حرق كنيسة بالقدس الشرقية
العراق: إقليم كردستان ينفي وجود إسرائيليين على أراضيه
المرزوقي: المطبعون هرعوا للعدو وقايضوا مقايضة "وسخة" بفلسطين
الأزهر الشريف يدين محاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاتحاد الأوروبي يطالب بإيضاح حول استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق ليشاركوا بجنازة طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال – (فيديو)
الشرق الأوسط
«السلطة» تتوجه لمجلس الأمن في مواجهة «الجرائم الإسرائيلية»
العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل
مئات الفلسطينيين يخرقون الإغلاق ليشاركوا في جنازة فتى قتله الجيش الإسرائيلي
الاهرام المصرية
الاتحاد الأوروبي يطالب بإيضاج حول مقتل صبي فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي
الشروق المصرية
وزارة الخارجية الفلسطينية تشيد بالجهود الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء العرب في الخليج
فلسطين تشيد بجهود الكويت في سعيها لإنهاء الأزمة الخليجية
رئيس دير الروم الفلسطيني: محاولة إحراق الجثمانية استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي بالقدس
الصحة الفلسطينية: تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس: الاعتداء على الجثمانية يدل على عقلية غاشمة
الغد الأردنية
الفلسطينيون يدعون المجتمع الدولي لوقف إرهاب المستوطنين ضد المقدسات
غزة: 5 وفيات و584 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة
مؤسسة القدس الدولية: استقبال أردوغان لخطيب الأقصى يحمل رسائل مهمة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يفرج عن المعلمة "الحلواني" ويمدد توقيف فتى بالقدس
"التعليم بغزة": سنوفر خطوط إنترنت مجانية وأجهزة تابلت للطلبة والمعلمين
رئيس حكومة رام الله: سنتخذ قرارًا مناسبًا بشأن قيود "كورونا" بعد غد
إغلاق بلدة بلعا شرقي طولكرم بسبب كورونا
الاحتلال يسلم مواطنًا من العيساوية بلاغًا لمراجعة مخابراته
مواجهات مع قوات الاحتلال في "كفر قدوم" بقلقيلية
"خلف الجدار" يخوض مزارعون فلسطينيون معركتهم
القدس المحلية
حاجز عسكري على مدخل الجبعة غرب بيت لحم
إغلاق بلدة بلعا ومدرسة بطولكرم
اغلاق مكتب البريد في بيت لحم بسبب "كورونا"
بطريرك القدس: العنصرية عدو كريه لكل الشعوب مطالبات فلسطينية وعربية بمحاسبة منفذ عملية حرق "الجثمانية" ومن يقف خلفه
بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردوت"
دوام المعلمين في المدارس غدا كالمعتاد
تعليق الدوام في عدد من مدارس سلفيت بسبب "كورونا"
إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم بسبب كورونا
مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في بيت لحم
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق البحر المتوسط
الحياة الجديدة
الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى
الخارجية: توفير رحلات جديدة الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك
اغلاق مكتب البريد في بيت لحم بسبب "كورونا"
الأيام
كورونا" في فلسطين: بعض المشافي بات عاجزاً عن استيعاب مصابين
في القدس.. حتى الموتى في قبورهم لا يسلمون من بطش الاحتلال
اتحاد المعلمين يعلق الإضراب: الدوام سيكون كالمعتاد اليوم
مواجهات في قلقيلية وكفر قدوم والمغير وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق
بيت لحم وبيت جالا تحتفلان بإضاءة شجرة الميلاد وسط ظروف استثنائية
وكالة صفا
اتحاد المعلمين: تعليق الإضراب واستئناف الدوام اليوم
العاروري يُعزي ذوي الشهيد أبو عليا
الصحة: 726 إصابة بكورونا في قطاع غزة يوم السبت
إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم وسط قيود احترازية مشددة
مطالبة للمنظمات الدولية بوقف انتهاكات الاحتلال بحق أطفالنا
القيادي عدنان يستنكر الصمت الدولي على إعدام الطفل أبو عليا
قرية "تواني" تنتزع قرارًا من الاحتلال للاعتراف بمخططها الهيكلي
الصحة برام الله تنفي بيانًا مزورًا حول فرض إغلاق شامل
الشخرة: غدا يتحدد مصير العملية التعليمية
الجهاد تنعي أحد عناصرها بسوريا
وكالة الرأي الفلسطينية
مواجهات في قباطية واستدعاءات في القدس
الداخلية تُوقف 6 مخالفين لقرار الحجر الصحي بفعل "كورونا"
العقاد": القدرة الاستيعابية لمشفى غزة الأوروبي تأثرت
الاحتلال يتجاهل تدهور الحالة الصحية للأسير الجريح "بدوان"
وزارة الأسرى : "10" أسرى يعانون من مرض السرطان في سجون الاحتلال
محيسن يدعو لتعزيز صمود المقدسيين ومحاربة التطبيع
مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة
" صلاح "كل من يخالف إجراءات حظر التجوال يُعرض نفسه للمسائلة
"هنية يعلن عن إنشاء صندوق القدس لدعم الشباب والرياضة
فلسطين اليوم
بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردوت"
مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مدن الضفة واعتقال عدة شبان
د. الهندي: إدارة "بايدن" ستمضي في صفقة القرن وضم الارض الفلسطينية
البزم: بدأنا بتنفيذ الاجراءات الجديدة في مواجهة "كورونا"
متحدث جيش الاحتلال: الجيش يحقق في حدث عملياتي قرب الحدود مع الأردن
سما نيوز
اللجنة الوبائية توصي بالاغلاق الشامل في الضفة لمدة أسبوعين
داخلية غزة: بدأنا بتنفيذ الاجراءات الجديدة في مواجهة "كورونا".. ونسعى لتجنب الاغلاق الشامل
صحة غزة: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع حصيلة اليوم إلى 726
اشتية: سندرس اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا الاثنين المقبل
هآرتس.. دولة اليمين وخدعة اليسار: جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا
اتحاد الاثاريين العرب يستنكر ويدين محاولة إحراق الكنيسة الجثمانية وإعدام الطفل أبو عليا
عرب 48
تشييع جثمان الشهيد الطفل علي أبو عليا
وكالة وفا
الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه ال ...
الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل
الاحتلال يستجوب أسيرا محررا من قباطية
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م استشهد الأسير الفلسطيني بشير محمد عويص في معتقل العفّولة الصهيوني ، بسب سياسة الإهمال الطبّيّ تجاهه .
- 2002م عشرة شهداء في مجزرة صهيونية في مخيم البريج
- 2002م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مخيم البريج شرق مدينة غزة ودمرت عدداً من المنازل وأطلقت النار على السكان مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 مواطناً بجراح مختلفة.
- 2001م شرطة الحكم الذاتي الفلسطيني تطلق النار على جموعٍ غفيرة من الفلسطينيين في غزة حاولت كسر الإقامة الجبرية المفروض على الشيخ أحمد ياسين ، و تقتل فلسطينياً و تجرح آخرين .
- 1988 م واشنطن تجري أول اتصال علني مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال سفيرها في تونس روبرت بلليترو، وذلك بعد إعلان المنظمة تبنيها لخط التسوية السياسية مع إسرائيل.
- 1987 م المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين بالقدس وقد انعقد في الفترة من 6-10/12/1987.
- 1975 م رئيس حزب الكتائب "الماروني اللبناني" بيار جميل يطلب تدخل سورية عسكرياً في لبنان لمساعدة المسيحيين في مواجهة خصومهم من تحالف القوى الوطنية اللبنانية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية.
- 1973م انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في بغداد بحضور مندوبين عن الروابط الهندسية الفلسطينية المكونة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر والكويت وممثلين عن المهندسين الفلسطينيين في مصر ولبنان ودول الخليج العربي.
- 1910 م تأسيس مجلة "الدستور" التي تصدر عن المدرسة الدستورية في القدس (فلسطين) التي أسسها خليل السكاكيني، والذي تولى رئاسة تحرير الصحيفة وخلفه جميل الخالدي ابتداء من عام 1913. مجلة أسبوعية علمية ثقافية.