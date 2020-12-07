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خلل في التأشيرات.. 200 سائح إسرائيلي عالقون في مطار دبي

07 كانون أول / ديسمبر 2020 09:13

غزة - الرأي

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن حوالي 200 سائح إسرائيلي، علقوا منذ ساعات الليل في مطار دبي، وتم منعهم من دخول للإمارات.
 
وقالت القناة 12 العبرية، إن 200 سائح إسرائيلي، محتجزين منذ ساعات فجر اليوم الأثنين، في مطارب دبي، وتم منعهم من الدخول الإمارات، بسبب تغييرات في نظام الفيزا – التأشيرة.
 
ونقلت القناة، عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل لم تتلقى ردا من الإمارات، حول سبب منع دخول السواح الإسرائيليين الى الإمارات.
 
وبسحب القناة، قالت مصادر بوزارة الخارجية الإماراتية، إنه سيتم السماح للإسرائيليين العالقين بمطار دبي، دخول الإمارات بعد ساعات، بعد ملء طلبات للحصول على تأشيرة دخول.
 
ولفتت القناة الى أن الإسرائيليين العالقين في مطار دبي، وصلوا عبر رحلتين جويتين لشركتي "فلاي دبي" و"يسرائير"، مشيرة الى انهم واجهوا صعوبات في كثيرة في مطارب دبي.

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