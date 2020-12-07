النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2699) الاثنين7/12/2020

09:42الاحتلال يصادق على 4 مشاريع استيطانيّة ويخطط لبناء 9 آلاف وحدة شمال القدس

09:19بايدن يوضح موقفه من يهودية "إسرائيل" ومشروع الضم

09:39النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2699) الاثنين7/12/2020

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