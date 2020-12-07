النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2699) الاثنين7/12/2020
أخبار فلسطينية
· فلسطين تطلب دعما عربيا لعقد مؤتمر دولي للسلام
· بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تحضر مذكرات لإدانة جرائم الاحتلال والمستوطنين
· الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي
· الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و2333 إصابة كورونا جديدة
· معروف: كل الخيارات مطروحة وقد نصل للإغلاق التام
· حماس توجه رسالة لقيادة السلطة في ذكرى جريمة "ترامب"
· الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا
· الصحة بغزة ترفع قدرة أسِرة العناية لمرضى "كورونا" إلى 170
أخبار إسرائيلية
· هل يتراجع غانتس عن الانتخابات؟
· ريغيف تصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة
· بدءاً من الخميس المقبل..جماعة الهيكل تُخطط لـ"شتاء يهودي" لاقتحام المسجد الأقصى
· جماعات الهيكل" تطلق موسماً لاقتحام الأقصى تحت عنوان "شتاء يهودي في جبل الهيكل " قناة
· عبرية: تقدم في مشروع بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
اخبار دولية
· »سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون قطاع غزة غداً
· مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في الـ13 من الشهر الجاري
· السفير عبد الهادي يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
اخبار عربية
· الأردن يدعو إسرائيل إلى إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين
· الجامعة العربية تجدد رفضها اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي
· »حالة وفاة و14 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »تركي الفيصل: إسرائيل قوة استعمارية غربية ولا يمكن معالجة جرح مفتوح بمسكنات...
· »وزير سوداني: الجيش يطوّر علاقات مع إسرائيل من دون رقابة
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الصحف العربية
القدس العربي
· فلسطين تطلب دعما عربيا لعقد مؤتمر دولي للسلام
· قضاء الاحتلال يقرر عدم ملاحقة شرطيين بتهمة إصابة فلسطيني في عينه بطلق مطاطي
· اشتباك مسلح ومواجهات حامية تتصدى لاقتحامات الاحتلال.. والمستوطنون يدنسون الأقصى ويقتلعون أشجار الزيتون
· إضاءة يتيمة لشجرة الميلاد في كنيسة المهد.. ومدينة المسيح تشتكي الركود السياحي والاحتفالات…
· بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تحضر مذكرات لإدانة جرائم الاحتلال والمستوطنين
· الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي
· جيش الاحتلال يحذر: في المواجهة القادمة ستكون “أشكلون” هدفا مركزا لحماس
· مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين
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الشرق الأوسط
· عسقلان هدف مكثف لـ«حماس» في أي تصعيد مقبل
· استيعاب الأسرى في كادر وزارات وأجهزة أمنية فلسطيني
· 2333 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة بين الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
· الأردن يدعو إسرائيل إلى إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين
الاهرام المصرية
· الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية
· فلسطين: 322 وفاة و7979 حالة إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالعالم
· جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية
· فلسطين: القرارات الأممية حبيسة الأدراج ولا تشكل ضمانة لمبدأ حل الدولتين
الشروق المصرية
· الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة بالضفة
· إسرائيل: 7500 شخص سيحصلون على لقاح كورونا خلال ٣ أسابيع
· إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا
الغد الأردنية
· الاحتلال يدرس بناء مدرسة تلمودية بالساحة الشرقية لـ”الأقصى”
· 3 أعوام على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل
· بيت لحم تضيء شجرة الميلاد بلا جمهور بسبب التدابير المتخذة…
الشرق القطرية
· الجامعة العربية تجدد رفضها اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي
· عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· حوار أبو هلال: عودة "التنسيق الأمني" أجهضت المصالحة.. ودول التطبيع كشفت حقيقتها
· تقرير العجز في الطواقم الطبية.. مشكلة جديدة تواجه وزارة الصحة
· ذوو الإعاقة يواصلون اعتصامهم داخل "التشريعي" برام الله لتحقيق مطالبهم
· معروف: كل الخيارات مطروحة وقد نصل للإغلاق التام
· حماس توجه رسالة لقيادة السلطة في ذكرى جريمة "ترامب"
· الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا
· الصحة بغزة ترفع قدرة أسِرة العناية لمرضى "كورونا" إلى 170
·
القدس
· "جماعات الهيكل" تطلق موسماً لاقتحام الأقصى تحت عنوان "شتاء يهودي في جبل الهيكل "
· إصابة 3 مواطنين من مخيم الدهيشة واعتقال 6 آخرين واحد منهم من خارج المخيم
· قناة عبرية: تقدم في مشروع بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
· محافظ سلفيت يصدر قرارا بتعليق دوام شعب صفية في كفر الديك
· كابنيت كورونا الإسرائيلي يواصل اجتماعاته اليوم
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الحياة الجديدة
· محافظ القدس: الاعتداء على كنيسة الجثمانية هو نتاج تحريض حكومة اليمين المتطرف
· عشرات المستوطنين وطلاب يهود يقتحمون الأقصى
· الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى
· "فتح" إقليم القدس تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية
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صحيفة الأيام-
· »الاحتلال يصادق على خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا و4...
· »"جماعات الهيكل" تطلق برنامجاً لاقتحامات الأقصى خلال الأيام المقبلة
· »المستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون والاحتلال يقيّد حركة المزارعين...
· »"الجائحة": 17 وفاة، ورصد 2333 إصابة جديدة
· »حالة وفاة و14 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون قطاع غزة غداً
· »تركي الفيصل: إسرائيل قوة استعمارية غربية ولا يمكن معالجة جرح مفتوح بمسكنات...
· »وزير سوداني: الجيش يطوّر علاقات مع إسرائيل من دون رقابة
وكالة الرأي
· "جماعات الهيكل" تطلق برنامجاً لاقتحام الأقصى بالأيام المقبلة
· غزة
· اقتحامات ومواجهات في عدة مناطق بنابلس
· معروف: هناك التزام عالي من المواطنين بالإجراءات الجديدة
· الصحة بغزة تعلن رفع قدرة أسرة عناية مرضى (كوفيد 19)
· الصحة تعلن توقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات كورونا
· الاحتلال يدرس بناء مدرسة تلمودية بالساحة الشرقية لـ”الأقصى”
· الجامعة العربية تجدد رفضها اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي
وكالة صفا
· اللجنة الوبائية أوصت بإغلاق لأسبوعينالحكومة تقرر بشأن الإغلاق الشامل لمحافظات الضفة اليوم
· الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانيّة ضخمة بالضفة والقدس
· بالفيديو والصور مقبرة اليوسفية الإسلامية.. في مواجهة مخطط تهويدي
· معروف: كل الخيارات مطروحة وقد نصل للإغلاق التام
· الصحة بغزة: رفعنا قدرة أسِرة
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وكالة سما
· صحيفة تكشف : هكذا ستتعامل السلطة مع الأسرى "لإنهاء الخلافات مع اسرائيل حول رواتبهم" ..
· الصحة بغزة: تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا
· رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة
· جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية
· ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟
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وكالة فلسطين اليوم
· قرار الإغلاق الشامل ومصير الفصل الدراسي على طاولة اجتماع حكومة رام الله اليوم
· إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بيت لحم
· بدءاً من الخميس المقبل..جماعة الهيكل تُخطط لـ"شتاء يهودي" لاقتحام المسجد الأقصى
· اعتقالات واقتحامات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لمدن الضفة المحتلة
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عرب 48
· اعتداءات واسعة لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس
· الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و2333 إصابة كورونا جديدة
· كسروا فكّه وعالجوه ثمّ إلى "مجدو".. 700 أسير يحتاجون رعاية طبية
· تقييدات كورونا الإضافيّة: لا حسم
· هل يتراجع غانتس عن الانتخابات؟
· ريغيف تصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة
· جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في استشهاد الطفل أبو عليا
· اقتراح تركي لترسيم الحدود الاقتصادية مع إسرائيل
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وكالة وفا
· تعليق الدوام في مدرستين من سلفيت لمدة 14 يوما بسبب كورونا
· إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة واع ...
· الاحتلال يصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربي ...
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