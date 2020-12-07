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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2699) الاثنين7/12/2020

07 كانون أول / ديسمبر 2020 09:39

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2699) الاثنين7/12/2020

أخبار فلسطينية

·         فلسطين تطلب دعما عربيا لعقد مؤتمر دولي للسلام

·         بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تحضر مذكرات لإدانة جرائم الاحتلال والمستوطنين

·         الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

·         الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و2333 إصابة كورونا جديدة

·         معروف: كل الخيارات مطروحة وقد نصل للإغلاق التام

·         حماس توجه رسالة لقيادة السلطة في ذكرى جريمة "ترامب"

·         الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

·         الصحة بغزة ترفع قدرة أسِرة العناية لمرضى "كورونا" إلى 170

أخبار إسرائيلية

 

·         هل يتراجع غانتس عن الانتخابات؟

·         ريغيف تصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة

·         بدءاً من الخميس المقبل..جماعة الهيكل تُخطط لـ"شتاء يهودي" لاقتحام المسجد الأقصى

·         جماعات الهيكل" تطلق موسماً لاقتحام الأقصى تحت عنوان "شتاء يهودي في جبل الهيكل " قناة

·         عبرية: تقدم في مشروع بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

 

 اخبار دولية

·         »سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون قطاع غزة غداً

·         مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في الـ13 من الشهر الجاري

·         السفير عبد الهادي يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

 

 

اخبار عربية

·         الأردن يدعو إسرائيل إلى إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين

·         الجامعة العربية تجدد رفضها اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي

·         »حالة وفاة و14 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »تركي الفيصل: إسرائيل قوة استعمارية غربية ولا يمكن معالجة جرح مفتوح بمسكنات...

·         »وزير سوداني: الجيش يطوّر علاقات مع إسرائيل من دون رقابة

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         فلسطين تطلب دعما عربيا لعقد مؤتمر دولي للسلام

·         قضاء الاحتلال يقرر عدم ملاحقة شرطيين بتهمة إصابة فلسطيني في عينه بطلق مطاطي

·         اشتباك مسلح ومواجهات حامية تتصدى لاقتحامات الاحتلال.. والمستوطنون يدنسون الأقصى ويقتلعون أشجار الزيتون

·         إضاءة يتيمة لشجرة الميلاد في كنيسة المهد.. ومدينة المسيح تشتكي الركود السياحي والاحتفالات…

·         بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تحضر مذكرات لإدانة جرائم الاحتلال والمستوطنين

·         الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

·         جيش الاحتلال يحذر: في المواجهة القادمة ستكون “أشكلون” هدفا مركزا لحماس

·         مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين

·          

 الشرق الأوسط

·         عسقلان هدف مكثف لـ«حماس» في أي تصعيد مقبل

·         استيعاب الأسرى في كادر وزارات وأجهزة أمنية فلسطيني

·         2333 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة بين الفلسطينيين

 الخليج الإماراتية

·         الأردن يدعو إسرائيل إلى إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين

الاهرام المصرية

·         الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية

·         فلسطين: 322 وفاة و7979 حالة إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالعالم

·         جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

·         فلسطين: القرارات الأممية حبيسة الأدراج ولا تشكل ضمانة لمبدأ حل الدولتين

الشروق المصرية

·         الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة بالضفة

·         إسرائيل: 7500 شخص سيحصلون على لقاح كورونا خلال ٣ أسابيع

·        إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا

 الغد الأردنية

·         الاحتلال يدرس بناء مدرسة تلمودية بالساحة الشرقية لـ”الأقصى

·         3 أعوام على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

·        بيت لحم تضيء شجرة الميلاد بلا جمهور بسبب التدابير المتخذة

الشرق القطرية

·         الجامعة العربية تجدد رفضها اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي

·         عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         حوار أبو هلال: عودة "التنسيق الأمني" أجهضت المصالحة.. ودول التطبيع كشفت حقيقتها

·         تقرير العجز في الطواقم الطبية.. مشكلة جديدة تواجه وزارة الصحة

·         ذوو الإعاقة يواصلون اعتصامهم داخل "التشريعي" برام الله لتحقيق مطالبهم

·         معروف: كل الخيارات مطروحة وقد نصل للإغلاق التام

·         حماس توجه رسالة لقيادة السلطة في ذكرى جريمة "ترامب"

·         الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

·         الصحة بغزة ترفع قدرة أسِرة العناية لمرضى "كورونا" إلى 170

·          

 

القدس

·         "جماعات الهيكل" تطلق موسماً لاقتحام الأقصى تحت عنوان "شتاء يهودي في جبل الهيكل "

·         إصابة 3 مواطنين من مخيم الدهيشة واعتقال 6 آخرين واحد منهم من خارج المخيم

·         قناة عبرية: تقدم في مشروع بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

·         محافظ سلفيت يصدر قرارا بتعليق دوام شعب صفية في كفر الديك

·         كابنيت كورونا الإسرائيلي يواصل اجتماعاته اليوم

·          

الحياة الجديدة

·         محافظ القدس: الاعتداء على كنيسة الجثمانية هو نتاج تحريض حكومة اليمين المتطرف

·         عشرات المستوطنين وطلاب يهود يقتحمون الأقصى

·         الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

·        "فتح" إقليم القدس تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية

·         

صحيفة الأيام-

·         »الاحتلال يصادق على خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا و4...

·         »"جماعات الهيكل" تطلق برنامجاً لاقتحامات الأقصى خلال الأيام المقبلة

·         »المستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون والاحتلال يقيّد حركة المزارعين...

·         »"الجائحة": 17 وفاة، ورصد 2333 إصابة جديدة

·         »حالة وفاة و14 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون قطاع غزة غداً

·         »تركي الفيصل: إسرائيل قوة استعمارية غربية ولا يمكن معالجة جرح مفتوح بمسكنات...

·        »وزير سوداني: الجيش يطوّر علاقات مع إسرائيل من دون رقابة

 

وكالة الرأي


 

·         "جماعات الهيكل" تطلق برنامجاً لاقتحام الأقصى بالأيام المقبلة

·         غزة

·         اقتحامات ومواجهات في عدة مناطق بنابلس

·         معروف: هناك التزام عالي من المواطنين بالإجراءات الجديدة

·         الصحة بغزة تعلن رفع قدرة أسرة عناية مرضى (كوفيد 19)

·         الصحة تعلن توقف المختبر المركزي عن إجراء فحوصات كورونا

·         الاحتلال يدرس بناء مدرسة تلمودية بالساحة الشرقية لـ”الأقصى

·        الجامعة العربية تجدد رفضها اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي

 وكالة صفا

·         اللجنة الوبائية أوصت بإغلاق لأسبوعينالحكومة تقرر بشأن الإغلاق الشامل لمحافظات الضفة اليوم

·         الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانيّة ضخمة بالضفة والقدس

·         بالفيديو والصور مقبرة اليوسفية الإسلامية.. في مواجهة مخطط تهويدي

·         معروف: كل الخيارات مطروحة وقد نصل للإغلاق التام

·        الصحة بغزة: رفعنا قدرة أسِرة 

·         

وكالة سما

·         صحيفة تكشف : هكذا ستتعامل السلطة مع الأسرى "لإنهاء الخلافات مع اسرائيل حول رواتبهم" ..

·         الصحة بغزة: تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

·         رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

·         جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

·         ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

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وكالة فلسطين اليوم

·         قرار الإغلاق الشامل ومصير الفصل الدراسي على طاولة اجتماع حكومة رام الله اليوم

·         إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بيت لحم

·         بدءاً من الخميس المقبل..جماعة الهيكل تُخطط لـ"شتاء يهودي" لاقتحام المسجد الأقصى

·        اعتقالات واقتحامات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لمدن الضفة المحتلة

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عرب  48

·         اعتداءات واسعة لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس

·         الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و2333 إصابة كورونا جديدة

·         كسروا فكّه وعالجوه ثمّ إلى "مجدو".. 700 أسير يحتاجون رعاية طبية

·         تقييدات كورونا الإضافيّة: لا حسم

·         هل يتراجع غانتس عن الانتخابات؟

·         ريغيف تصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة

·         جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في استشهاد الطفل أبو عليا

·         اقتراح تركي لترسيم الحدود الاقتصادية مع إسرائيل

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  •  

وكالة وفا

·         تعليق الدوام في مدرستين من سلفيت لمدة 14 يوما بسبب كورونا

·         إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة واع ...

·         الاحتلال يصادق على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربي ...

·        

حدث في مثل هذا اليوم

·         7 كانون أول (ديسمبر)

·         2005م الاحتلال الصهيوني يغتال القياديّ البارز في كتائب شهداء الأقصى، محمود العرقان، شمال رفح بقطاع غزة.

·         2004م 4 شهداء شرق مدينة غزة والشجاعية ومقتل صهيوني وإصابة 4 آخرين اثنان في حالة الخطر الشديد ومن بين الشهداء: أدهم عايش أبو حجيلة 22معاماً، ومؤمن رجب محمد رجب 23 عاماً، من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقد استشهدا خلال عملية عسكرية.

·         1992م ممجموعة مسلحة من كتائب القسام تهاجم سيارة عسكرية في الشجاعية وتقتل ضابطاً وجنديين، ويذكر أن الشهيد القسامي عماد عقل هو الذي نفذ هذه العملية واثنين آخرين من القسام.

·         1988 م الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يلتقي وفداً من اليهود الأمريكيين في مدينة استوكهولم السويدية.

·         1982م المؤتمر الصهيوني الثلاثون وهو المؤتمر الصهيوني الثامن الذي يعقد في مدينة القدس المحتلة منذ إنشاء دولة الكيان الصهيوني كما أنه يأتي في الذكرى المائة لبداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين وكانت أول مستوطنة أقيمت في فلسطين مستوطنة "ريشون ليتسيون".

·         1981م اغتيال المؤرخ الفلسطيني د. عبد الوهاب الكيالي عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلبنان على يد الموساد الإسرائيلي.

·         1947 م تعيين فوز الدين القاوقجي قائداً عاماً لقوات الثورة العربية في سورية الجنوبية – فلسطين قائد عسكري ومناضل قومي ولد في طرابلس الشام.

·         1931م المؤتمر الإسلامي العام في القدس صدرت الدعوة الأولى لعقد هذا المؤتمر من الزعيم الإسلامي الهندي شوكت علي في 4-12-1931، وقد أيده في ذلك الزعيم عبد العزيز الثعالبي زعيم الحزب الحر الدستوري التونسي، و قد شكلت لجنة تحضيرية برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني، لتتولى الدعوة والإعداد للمؤتمر الذي حضره مفكرين ورجال دين وزعماء مسلمين من اثنين وعشرين دولة إسلامية للبحث في أساليب التعاون الإسلامي ونشر الثقافة والدفاع عن الأماكن المقدسة، والعمل لوقاية الدين من البدع والشوائب والإلحاد، وتأسيس جامعة إسلامية في بيت المقدس والنظر في قضية الخط الحديدي الحجازي.

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مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

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