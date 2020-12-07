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حماس ترحب بزيارة سفراء الدول الأوروبية لغزة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 08:41

غزة- الرأي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بزيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غدا الثلاثاء لمتابعة الأوضاع الإنسانية الكارثية، وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وأكدت الحركة، في بيان لها، مساء الاثنين،  أن المعلومات والمؤشرات التي تنشرها الجهات الحكومية المختصة في غزة حول وباء كورونا تنذر بالأسوأ في أي لحظة، وأن قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة تتراجع بشكل كبير وخطير، بسبب النقص الكبير والمزمن في الاحتياجات الصحية وخاصة المتعلقة بمواجهة الوباء، سواء بسبب معيقات الاحتلال أو التمويل اللازم لشراء هذه الاحتياجات.

وقالت "بمناسبة هذه الزيارة تود حركة حماس التأكيد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة سببها الأساسي هو الاحتلال والحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني، وأن هذا الحصار أدى إلى استنزاف كل موارد الشعب الفلسطيني في القطاع، وتدمير كل أوجه الحياة والأمل في مستقبل أفضل".

وأضافت الحركة، "نتطلع من هذه الزيارة، المرحب بها، أن يبنى عليها خطوات عملية تجبر الاحتلال على إنهاء هذا الحصار فوراً وبدون شروط، وأن يتم حشد التمويل اللازم للمساعدة في السيطرة على الأزمات الإنسانية المتعددة واحتواء الوباء".

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