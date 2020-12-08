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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2700) الثلاثاء 8/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة تطلب تدخلاً دولياً لحماية القدس من التوسع الاستيطاني

"حماس": المقاومة حق مشروع وخيار استراتيجي لن نتخلى عنه

إتمام أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات

بالصور وصول وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة

وفدٌ أطبّاء من الداخل يزور مستشفيات بغزة لاول مرة منذ تفشي "كورونا"

الصحة تتسلم 19500 عينة فحص وتستأنف عمل المختبر المركزي بغزة

"حماس" ترحب بزيارة سفراء الدول الأوروبية لغزة غداً

فلسطين: إغلاق 4 محافظات بشكل كامل لمواجهة كورونا اعتبارا من الخميس المقبل

أخبار إسرائيلية



إسرائيل تسجل 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تقارير إسرائيلية: إشكالية لـ200 سائح إسرائيلي بعد وصولهم جوا لدبي

نتنياهو يرشح ديختر ليكون سفيرًا لدى الإمارات

هآرتس: مخطط الضم يُنفذ على أرض الواقع ومساع لمضاعفة أعداد المستوطنين

إصابة عضو كنيست بكورونا ونتنياهو لن يدخل العزل

إسرائيل تستقبل أولى لقاحات فايزر الخميس المقبل

اعتقال 25 إسرائيليًا خلال تظاهرات وأعمال عنف بالقدس

إسرائيل تعلن فرض حظر تجوّل ليلي اعتبارا من الأربعاء لكبح كورونا

اخبار دولية

وعود بايدن: حذر فلسطيني وخطى إسرائيلية متسارعة للاستيطان والتهويد

اليونسكو" تعتمد قرارين خاصين بفلسطين بالإجماع

أخبار عربية

دبي تشهد انعقاد قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي «الإماراتي-الإسرائيلي

تذكرة واحدة بين شركتي طيران إسرائيلية وبحرينية

أبوظبي للإعلام توقع مذكرة تفاهم مع آي 24 نيوز الإسرائيلية

عمرو موسى: إسرائيل قابلت «المبادرة العربية» بسلبية لأنها تستدرجها إلى التفاوض مع العرب مجتمعين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مصدر فلسطيني: حنان عشراوي تستقيل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني شمال القدس – (صور)

وفد دبلوماسي أوروبي يزور غزة غدا الثلاثاء وحماس ترحب

رحيل الكاتب الصحافي الفلسطيني أديب أبو علوان في لندن

فلسطين تطالب بحماية المقدسات وتدين التوسع الاستيطاني

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة والقدس ويضع “خطة استراتيجية” لنهب…

القيادة الفلسطينية.. عودة العلاقات تنتظر مغادرة ترامب واتصالات مع فريق بايدن لفتح قنصلية…

السجان الإسرائيلي يقسو على الطفولة.. جريحان بعمر 17 عاما يتنفسان الحرية بعد ثلاثة…

الشرق الأوسط

غزة توقف الفحص بعد نفاد مواده الطبية

إصابات بين إسرائيليين وفلسطينيين في معركة دامت 5 ساعات بقلنديا

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية



الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

الشروق المصرية

فلسطين تطالب بوقف محاولات التخريب الإسرائيلية للتراث الثقافي

فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا

مصادر فلسطينية: إصابة 8 برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال إثر مواجهات في مخيم الدهيشة واعتقال آخرين

الغد الأردنية

غزة: 10 وفيات و471 إصابة جديدة بكورونا

الشرق القطرية

صحيفة عبرية تفضح جرائم الاحتلال : جنودنا يقنصون الأطفال والمجندات يحتفلن

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين: وزارة الصحة تطلب التدخل العاجل لنفاد معدات فحص كورونا في غزة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يقرر فرض الإغلاق الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا

الاحتلال يحكم على الأسير يوسف كميل 4 سنوات إضافية على حكمه المؤبد

توقيع مذكرة تفاهم بين "أبو ظبي للإعلام" و"i24news" الإسرائيلية

بالفيديو لقاء مؤثر بين الشاب المقدسي أسامة الرجبي ووالديه عقب الإفراج عنه

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي شمال بيت حانون

قوات الاحتلال تعتقل شابًا قرب عزون

"فلاي دبي" تعتذر لمسافرين إسرائيليين على تأخير إجراءات دخولهم للدولة

القدس المحلية

ضبط 12000 صوص حبش مهرب من إسرائيل في جنين

244 إصابة بفيروس كورونا و7 مناطق حمراء في مدينة القدس

أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي يشتري 50% من "بيتار القدس" الإسرائيلي

محافظ سلفيت يعلن إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق التكافل الخيري

الدفاع المدني يتسلم من القنصلية الفرنسية اجهزة تنفس لرجال الإنقاذ

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة جودة البيئة وجامعة بيت لحم لتعزيز التعاون البيئي

الحياة الجديدة

الاحتلال يستبدل الكاميرات التقليدية بأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء

فنون بلا حدود".. منصة الكترونية في القدس لتعليم الفنون المختلفة عن بعد

اليونسكو" تعتمد قرارين خاصين بفلسطين بالإجماع

الأيام

»إغلاق نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم لأسبوع واستمرار الإغلاق الليلي...

إصابة تسعة شبان بالرصاص في مواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال مخيمي قلنديا...

علي أبو عليا .. لم يأكل المقلوبة في عيد ميلاده

مستوطنون يهاجمون مواطنين في سلوان وينفذون سلسلة اعتداءات في مواقع أخرى

كورونا": 20 وفاة ورصد 1720 إصابة بينها 494 في محافظتي نابلس والخليل

غزة: وفاة مواطن أصيب بـ "كورونا" للمرة الثانية

وكالة صفا

حماس: انتفاضة الحجارة ملحمة شعبية وطنية ملهمة

33 عاما على اندلاع "انتفاضة الحجارة"

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس

الاحتلال يحتجز طفلا من اليامون ويقتحم قرية زبوبا بجنين

الاحتلال يقرر الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تشيد بقرارات اليونسكو الخاصة بفلسطين

وكالة الرأي الفلسطينية

الداخلية تُحدد الفئات المسموح لها بالتحرك يومي الجمعة والسبت

فلسطين اليوم

سما نيوز

اسرائيل: الجميع يعتقد أن الضم توقف بعد اتفاقيات التطبيع لكن في الواقع نستمر سريعًا نحو ضم الضفة

صحة غزة: نسير بمساريْن متوازييْن بشأن التعامل مع فيروس كورونا..!

أولمرت: نتنياهو لم يرغب قط في تقديم حل وسط مع الفلسطينين..وهناك إمكانية لإحداث تقدم بالقضية

شاهد: الصحة بغزة تنشر صورة توضيحية للبروتوكول الصحي الجديد لفحص فيروس كورونا

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

بعد شرائه نصف اسهم بيتار القدس .. رجل اعمال اماراتي: سعيد لشراكتي في نادي عاصمة إسرائيل

مقتل شاب في الرام شمال القدس

عرب 48

مقتل شاب رميا بالرصاص في بلدة الرام

مستوطنون يهاجمون مقدسيين بسلوان والاحتلال يقتحم منازل بالعيسوية

حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

وكالة وفا

"وفا": 23 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الشه .

الاحتلال يهدم بركسا ويستولي على خيمة في المغي ...

حدث في مثل هذا اليوم

8 كانون أول (ديسمبر)

2005م استشهاد ثلاثة من قادة كتائب الأقصى شمال قطاع غزة خلال قصفٍ صهيونيّ لمنزلٍ كانوا فيه. اثنان من الشهداء هما: إياد قداس (21معاماً)، ونهاد النجار (25 عاماً).

2005م مقتل جنديّ صهيوني بعد طعنه في عنقه في الضفّة الغربيّة. والاحتلال يعتقل فلسطينيّاً على خلفية الحادث هو يوسف أبو عادي (29 عاماً) من كفر نعمة.

1990 م سماح الشرطة الصهيونية لعشرة متطرفين من حركة كاخ العنصرية بالدخول إلى ساحة الحرب القدسي الشريف حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين.

1987م انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى المباركة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، و ذلك بعد أن دهس سائق شاحنة صهيونيّ عمداً سيارة مدنيّة فلسطينية في قطاع غزة و أدّى الحادث إلى استشهاد 4 فلسطينيين.

1986 م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 592مالذي يشجب قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة طلاب من جامعة بير زيت.

1978 م وفاة رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير (ولدت في كييف بأوكرانيا عام 1898). تولت عام 1969 رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية.

1972م تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري بواسطة الموساد وبأوامر مباشرة من جولدا مائير وقد توفي في 10-1-1973 متأثراً بجراحه.

1972م تمّ تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري في باريس ، بواسطة الموساد و بأوامر مباشرة من جولدا مائير ، و قد لقي ربه في 10/1/1973 متأثّراً بجراحه .

1949 م الأمم المتحدة تصدر القرار الدولي رقم 302م في الدورة الرابعة للجمعية العامة، لذي ينص على تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.

1947م بريطانيا توصي الأمم المتحدة بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948 على أن يعقب ذلك إقامة دولتين مستقلتين يهودية وفلسطينية بعد أسبوعين.