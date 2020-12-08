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بأكثر من 14 مليون دولار

العمل تقدّم مساعدات مالية للحدّ من الآثار السلبية لكورونا

08 كانون أول / ديسمبر 2020 12:00

وزارة العمل تقدّم مساعدات بأكثر من 14 مليون دولار للحدّ من الآثار السلبية لكورونا
وزارة العمل تقدّم مساعدات بأكثر من 14 مليون دولار للحدّ من الآثار السلبية لكورونا

غزة- الرأي

قالت وزارة العمل إنها قدّمت مساعدات مالية بأكثر من 14 مليون دولار، لتعزيز صمود قطاعات مختلفة في المجتمع تضررت من جائحة فايروس “كورونا”.
وقال م.ماهر أبو ريا مدير عام التشغيل خلال مشاركته في الندوة العلمية التي نظّمها ملتقى عائلات خان يونس:” إن وزارة العمل قدّمت مساعدات مالية لتعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 8.5 مليون دولار، استفاد منها 82 ألف عامل متضرر”.
وأضاف خلال الندوة التي حضرها لفيف من الاقتصاديين وخبراء سوق العمل والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وكانت بعنوان تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل:” الوزارة ساهمت بتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة الجائحة من خلال رفدها الكوادر البشرية المتخصصة من خلال مشاريع التشغيل المؤقت”.
واستدرك:” واستفاد من مشاريع التشغيل المؤقت 4250 خريج وعامل، و بموازنة بلغت ما يزيد عن 6 مليون دولار، بتمويل حكومي وجهات صديقة مانحة”.
وأكد أن جهود الوزارة تضمنت تعزيز صمود وضمان استمرار عمل منشآت القطاع الخاص الصناعي والسياحي من خلال رفدها بالعمالة القائمة لديها من خلال توفير أجور بقيمة 300 دولار لعدد 650 عامل لمدة شهرين.
وأشار أبو ريا إلى أن شهر نوفمبر شهد انطلاق تنفيذ مشروع دعم المنشآت الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر لعدد 25 منشأة متضررة في القطاع الخدماتي والتجاري بهدف تأهيل القائمين عليها وتطويرها بموازنة بلغت 150 ألف دولار.
 

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