13 وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 13 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة بالضفة الغربية " جنين (5)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طوباس (1)، رام الله والبيرة (1)".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (310)، جنين (127)، نابلس (263)، طولكرم (90)، رام الله والبيرة (202)، سلفيت (39)، قلقيلية (46)، طوباس (26)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (93)، أريحا والأغوار (14)، مدينة القدس (244).

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (119)، جنين (146)، طولكرم (60)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (20)، قلقيلية (37)، طوباس (99)، مدينة القدس (228).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.