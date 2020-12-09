النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2701) الأربعاء 9/12/2020
أخبار فلسطينية
- مخطط لبناء أكبر برج استيطاني..د. بكيرات: المقدسي سيبقى جمرا تحت الرماد ولن يترك حماية الاقصى
- 6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين واعتقالات في الضفة تطال 10 شبان
- أبو الريش يدعو الاتحاد الأوروبي لانقاذ المنظومة الصحية بغزة
- مدير الشرطة بغزة يتحدث عن الإغلاق يومي الجمعة اولسبت
- أبو الريش يدعو الاتحاد الأوروبي لانقاذ المنظومة الصحية بغزة
- هنية يهنئ أمير الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة
- الاحتلال يسلم عائلة الشهيد مصعب التميمي إخطارًا بهدم منزلهم
أخبار إسرائيلية
- ساعر ينشق عن الليكود: الأولوية.. إنهاء حكم نتنياهو
- الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن فرض الإغلاق الليلي
- السفير الروسي: إسرائيل سبب زعزعة استقرار المنطقة وليس إيران
- أيّة تهديدات عسكريّة تواجه إسرائيل في العقد المقبل؟
- وزارة الصحة تطالب بالعزل المنزلي لكل العائدين من خارج البلاد
اخبار دولية
· وعد أوروبي بتوفير اللقاح لقطاع غزة
· منظمة دولية: إسرائيل تفرق تظاهرات الفلسطينيين بـ”سلاح قاتل”
· الأمم المتحدة: موقفنا تجاه قضية فلسطين محدد بقرارات دولية
· سفراء الاتحاد الأوروبي في زيارة نادرة لغزة: الوضع صعب والاحتلال يتحكم في حياة…
- السفير الروسي: إسرائيل سبب زعزعة استقرار المنطقة وليس إيران
- »الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولسكانها الحق في الحصول على...
- »فرنسا: الادعاء يطلب حبس الرئيس الأسبق ساركوزي أربع سنوات
- "اليونسكو" تعتمد قرارين خاصين بفلسطين بالإجماع
- كورونا": مليون و563 ألف وفاة و68 مليونا و568 ألف إصابة في العالم
- رام الله: عقد جلسة مشاورات سياسية بين "الخارجية" الفلسطينية ونظيرتها البلجيكية
- إسبانيا تساهم بـ 400 ألف يورو لتقديم مساعدات غذائية للمستضعفين في قطاع غزة
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اخبار عربية
- الخارجية: 322 حالة وفاة و7979 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم
- الخارجية: لا وفيات ولا إصابات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم
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الصحف العربية
القدس العربي
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- انخفاض الإصابات بالفيروس في غزة رغم استمرار مؤشر الخطر: 19حالة وفاة ونحو 1600إصابة
- رئاسة مؤتمر موظفي «الأونروا» تقرر الدخول في «نزاع عمل» وتتهم المنظمة الدولية بـ«إعلان…
- حركة الجهاد الإسلامي: التفاهم الإعلامي بين إسرائيل والإمارات “ترويج للصهيونية”
- منظمة دولية: إسرائيل تفرق تظاهرات الفلسطينيين بـ”سلاح قاتل”
- حقوقي فلسطيني يحصل على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: موقفنا تجاه قضية فلسطين محدد بقرارات دولية
- سفراء الاتحاد الأوروبي في زيارة نادرة لغزة: الوضع صعب والاحتلال يتحكم في حياة…
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الشرق الأوسط
- استقالة عشرواي تنتظر اجتماع «المجلس الوطني»
- فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان
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الاهرام المصرية
- توقعات بنشر تفاصيل التحقيق في الهجمات على مسجدين في نيوزيلندا غدا
الشروق المصرية
الاخبار اللبنانية
- تدهور الوضع الصحي في غزة: وفد أوروبي لإدامة «الهدوء»
- «حقول الرياح»: إسرائيل تستعجل تهجير الجولانيين
الغد الأردنية
- مخطط إسرائيلي لتوطين مليون ونصف مليون مستوطن يهودي غالبيتهم بالقدس…
- هل ينتهي حكم نتنياهو بعد مغادرة جدعون ساعر “الليكود”؟
- الاتحاد الأوروبي: نسعى لتمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على لقاح…
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يتوغل ويجرف أراضٍ شرق قطاع غزة
- مفاجئ.. الإعلان عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح "كورونا"
- "كورونا": مليون و563 ألف وفاة و68 مليونا و568 ألف إصابة في العالم
- التفاصيل كاملة حول "الإغلاق الشامل" يومي الجمعة والسبت
- رئيس "حماس" بالخارج يغرد في ذكرى انطلاقتها.. ماذا قال؟
- هنية يهنئ أمير الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة
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القدس
- الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم
- اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم واعتقال 6 مواطنين
- تسجيل حالة وفاة جراء كورونا في بلدة عنبتا شرق طولكرم
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الحياة الجديدة
- اقليم القدس يطلع الخليلي على دور الشبيبة المقدسية
- "فنون بلا حدود".. منصة الكترونية في القدس لتعليم الفنون المختلفة عن بعد
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- إصابة 6 شبان بـ"المطاط" والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب
- إغلاق جزئي في بلدتي اليامون وميثلون بسبب كورونا
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صحيفة الأيام
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- »الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولسكانها الحق في الحصول على...
- »فرنسا: الادعاء يطلب حبس الرئيس الأسبق ساركوزي أربع سنوات
- »22 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا بأميركا
- »"كورونا" في فلسطين: وفاة 19 مواطناً و1595 إصابة جديدة بالفيروس
- »وزيرة الصحة تحذر: الوضع الوبائي خطير جداً
- »الحكومة الإسرائيلية: صعوبات قانونية تمنع الإغلاق الليلي للحد من انتشار...
- »خلاف جديد بين نتنياهو وغانتس بشأن هوية سفير إسرائيل في الإمارات
وكالة الرأي
- قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين من بيت لحم وطولكم
- الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شمال وشرق غزة
- إصابات بالمطاط وحالات اختناق بموجهات مع الاحتلال جنوب جنين
- أكثر من مليون و563 ألف وفاة و68 مليوناً و568 ألف إصابة بكورونا عالمياً
- مدير الشرطة بغزة يتحدث عن الإغلاق يومي الجمعة اولسبت
- أبو الريش يدعو الاتحاد الأوروبي لانقاذ المنظومة الصحية بغزة
- هنية يهنئ أمير الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة
- الاحتلال يسلم عائلة الشهيد مصعب التميمي إخطارًا بهدم منزلهم
- الاحتلال يفرج عن ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة
وكالة صفا
- كبار ضباط "الشاباك" يهددون بالاستقالة إذا ترأس "بن شابات" الجهاز
- توغل إسرائيلي محدود شرقي جباليا
- "الداخلية" بغزة توضح تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل الجمعة والسبت
- تطرحه غير عقلاني وغير قابل للنقاش..المسحال: إدارة الوكالة تستغل الضائقة المالية لتقليص الخدمات والموظفين
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وكالة سما
- وفد أوروبي لإدامة «الهدوء»..تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم
- اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟
- شاهد: داخلية غزة توضح تفاصيل قرار حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت.. وتوجه رسالة للمواطنين
- الصحة بغزة توجه رسالة للاتحاد الاوروبي بشأن المنظومة الصحية وحصار غزة
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وكالة فلسطين اليوم
- صحيفة :المقاومة ترفع حالة التأهب ..مصر تتعهد والاتحاد الأوروبي يتدخل
- مخطط لبناء أكبر برج استيطاني..د. بكيرات: المقدسي سيبقى جمرا تحت الرماد ولن يترك حماية الاقصى
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عرب 48
- إصابات بمواجهات بجنين واعتقالات بالضفة
- الاحتلال يفرق تظاهرات بـ"سلاح قاتل".. الشهيد الفتى أبو عليا قُتل به
- طولكرم: مصرع شاب وإصابة آخرين إثر سقوط "سلك كهرباء" خلال استقبال أسير
- ساعر ينشق عن الليكود: الأولوية.. إنهاء حكم نتنياهو
- الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن فرض الإغلاق الليلي
- السفير الروسي: إسرائيل سبب زعزعة استقرار المنطقة وليس إيران
- أيّة تهديدات عسكريّة تواجه إسرائيل في العقد المقبل؟
- وزارة الصحة تطالب بالعزل المنزلي لكل العائدين من خارج البلاد
-
-
وكالة وفا
- اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شما ...
- الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شرق غزة
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من بلدة بلعا شرق طولكرم
- إصابة 6 شبان بـ"المطاط" والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع ا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م اعتداء صهيوني على المقر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بلعين.
- 2004م نجاة جمال أبو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية ومرافقيه الثلاثة من محاولة اغتيال صهيونية في رفح.
- 2001م الشهيد نمر محمد يوسف نمر أبو سيفين (18 عاماً) من قرية اليامون ، ينفّذ عمليّة استشهاديّة في محطة حافلات صهيونية في مدينة حيفا المحتلة ، و يوقع 18 جريحاً في صفوف المستوطنين الصهاينة .
- 1993م مهاجمة غوش قطيف قيام المجاهدين تيسير العرام وسامي العرام من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن في مستوطنة غوش قطيف بخان يونس.
- 1987م بدء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بعد 40 عاما على اغتصاب فلسطين وإقامة الدولة الصهيونية عليه وجاء تفجير الانتفاضة على اثر انتشار خبر مقتل 4 عمال فلسطينيين من قطاع غزة في يوم الثلاثاء الموافق 8-12-1987م بعد أن صدم صهيوني بشاحنة سيارتين صغيرتين تقلان عمالا من قطاع غزة وعلى اثر هذا الحادث تفجرت في اليوم التالي الانتفاضة الشعبية وكانت عفوية عارمة وانطلقت شرارتها من مخيم جباليا.
- 1985 م مقتل ثمانية جنود إسرائيليين في حريق شب في ثكنة عسكرية في الضفة الغربية.
- 1949م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 303 (د-4) الذي يؤكد وضع القدس تحت نظام دولي دائم، وهو القرار الذي يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة، ويؤكد م جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس.
- 1946م انعقد هذا المؤتمر في مدينة بازل بسويسرا في الفترة من 9 إلى 24/12/1946م بعد الحرب العالمية الثانية والحملة النازية على اليهود.
- 1917 م القوات البريطانية تحتل مدينة القدس بعد انسحاب الجيش العثماني منها, وقد قال قائدها الجنرال أدموند أللنبي (1861م- 1936) عبارته الشهيرة "اليوم انتهت الحروب الصليبية".
- 1917م سقوط مدينة القدس تحت الاحتلال البريطاني بقيادة الجنرال اللنبي والذي قال مقولته المشهورة على أسوار القدس "الآن انتهت الحروب الصليبية".