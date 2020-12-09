النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2701) الأربعاء 9/12/2020

10:34الصحة: 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

10:34النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2701) الأربعاء 9/12/2020

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟