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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2701) الأربعاء 9/12/2020

09 كانون أول / ديسمبر 2020 10:34

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2701) الأربعاء 9/12/2020

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  • 9 كانون أول (ديسمبر)
  • 2005م اعتداء صهيوني على المقر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بلعين.
  • 2004م نجاة جمال أبو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية ومرافقيه الثلاثة من محاولة اغتيال صهيونية في رفح.
  • 2001م الشهيد نمر محمد يوسف نمر أبو سيفين (18 عاماً) من قرية اليامون ، ينفّذ عمليّة استشهاديّة في محطة حافلات صهيونية في مدينة حيفا المحتلة ، و يوقع 18 جريحاً في صفوف المستوطنين الصهاينة .
  • 1993م مهاجمة غوش قطيف قيام المجاهدين تيسير العرام وسامي العرام من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن في مستوطنة غوش قطيف بخان يونس.
  • 1987م بدء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بعد 40 عاما على اغتصاب فلسطين وإقامة الدولة الصهيونية عليه وجاء تفجير الانتفاضة على اثر انتشار خبر مقتل 4 عمال فلسطينيين من قطاع غزة في يوم الثلاثاء الموافق 8-12-1987م بعد أن صدم صهيوني بشاحنة سيارتين صغيرتين تقلان عمالا من قطاع غزة وعلى اثر هذا الحادث تفجرت في اليوم التالي الانتفاضة الشعبية وكانت عفوية عارمة وانطلقت شرارتها من مخيم جباليا.
  • 1985 م مقتل ثمانية جنود إسرائيليين في حريق شب في ثكنة عسكرية في الضفة الغربية.
  • 1949م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 303 (د-4) الذي يؤكد وضع القدس تحت نظام دولي دائم، وهو القرار الذي يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة، ويؤكد م جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس.
  • 1946م انعقد هذا المؤتمر في مدينة بازل بسويسرا في الفترة من 9 إلى 24/12/1946م بعد الحرب العالمية الثانية والحملة النازية على اليهود.
  • 1917 م القوات البريطانية تحتل مدينة القدس بعد انسحاب الجيش العثماني منها, وقد قال قائدها الجنرال أدموند أللنبي (1861م- 1936) عبارته الشهيرة "اليوم انتهت الحروب الصليبية".
  • 1917م سقوط مدينة القدس تحت الاحتلال البريطاني بقيادة الجنرال اللنبي والذي قال مقولته المشهورة على أسوار القدس "الآن انتهت الحروب الصليبية".
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"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

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