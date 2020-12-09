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حماس تكشف فحوى اللقاء بالوفد الأمني المصري في غزة

09 كانون أول / ديسمبر 2020 11:02

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غزة- الرأي:

قالت حركة حماس اليوم الأربعاء، إن وفداً من قيادتها برئاسة خليل الحية، التقى في مدينة غزة بالوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق.

وأشارت الحركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه دار حوار معمق حول العديد من المواضيع والملفات، ومنها موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها.

وبينت أنه تم بحث الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، وملف الحصار المفروض على قطاع غزة، وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار وتوفير متطلبات إنهاء معاناة أهالي غزة.

وأوضحت أنه ناقشت مع الوفد كذلك، توفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر.

 وأكدت أنها رحبت بالوفد المصري، وقدرت عاليًا الجهود المصرية في رعاية المواضيع المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والوضع الفلسطيني الداخلي، ومتطلبات قطاع غزة.

وشددت على أن وفدها أكد حرصه على تمتين العلاقة الثنائية مع مصر، وأهمية إنجاح المساعي المصرية، وخاصة في تحقيق الوحدة الوطنية كونها خيار استراتيجي لمواجهة التحديات كافة.

وجاء في البيان أيضاً: "اتفق الجانبان على استمرار التواصل ومواصلة الجهود من أجل تحقيق ما تم الحديث حوله في القضايا المختلفة".

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