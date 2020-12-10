منتدى الإعلاميين يدين التطبيع الإعلامي بين الإمارات والاحتلال

غزة- الرأي:

أدان منتدى الإعلاميين بشدة إصرار شركة خدمات الإعلام العامة في دولة الإمارات العربية "أبو ظبي للإعلام" على مواصلة جريمة التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي "الغاصب" للأرض العربية والمقدسات الإسلامية، وذلك عبر توقيع اتفاقية تعاون مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية ومقرها بمدينة يافا الفلسطينية المحتلة لتحديد أطر التعاون الثنائي في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى.

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن التعاون بين أبو ظبي للإعلام والقناة الإسرائيلية، يمثل طعنة نجلاء في ظهر الشعب الفلسطيني، ويعكس مدى التخلي عن قيم وثوابت الأمة العربية والإسلامية وضميرها الحي الذي لفظ ويلفظ التطبيع والمطبعين، وليس أدل على ذلك من موقف الشارع المصري الأصيل من اللقاء التطبيعي بين الفنان محمد رمضان وآخر إسرائيلي، وكذلك الحال مع مبادرات الشعب الكويتي بنصب لافتات تحدد المسافة بين منازل المواطنين والمسجد الأقصى المبارك في أوضح تعبير عن وجدان الأمة ونبضها الحقيقي.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاتفاقية تمثل خدمة مجانية لتجميل وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتخلي عن المسجد الأقصى المبارك وعن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وأن هذه الاتفاقية تمثل وصمة عار في جبين من شارك في انجازها ومن يلتزم بتطبيقها.

وطالب المنتدى اتحاد الصحفيين العرب بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه تورط شركة أبو ظبي للإعلام في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم السماح بحال من الأحوال لهذه الجريمة النكراء أن تمر دون إدانتها ومحاسبة المتورطين فيها.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسائل الإعلام العربية إلى التصدي بحزم لمحاولات التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، وحماية وعي ووجدان الأمة من الاختراق، وتحشيد الجماهير العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وفضح المطبعين على رؤوس الأشهاد، وقطع الطريق على مخططاتهم لشطب القضية الفلسطينية، فضلاً عن تسليط الأضواء بشكل دائم على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما دعا منتدى الإعلاميين، الشعب الإماراتي "الأصيل" وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى مقاطعة شركة أبو ظبي للإعلام، وعدم التفاعل مع محتواها الإعلامي بحال من الأحوال، والضغط عليها للتراجع عن اتفاقية الخزي والعار مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية.