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تعافي 1121 حالة

17 وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

10 كانون أول / ديسمبر 2020 12:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 17 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة بالضفة الغربية "سلفيت (1)، الخليل (2)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، رام الله (2)" مدينة القدس (4).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (212)، جنين (193)، نابلس (229)، طولكرم (114)، رام الله والبيرة (218)، سلفيت (48)، قلقيلية (47)، طوباس (55)، بيت لحم (77)، ضواحي القدس (98)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (586)، مدينة القدس (294 خلال اليومين الماضيين).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (225)، جنين (179)، نابلس (27)، طولكرم (95)، قلقيلية (53)، بيت لحم (341)، سلفيت (21)، طوباس (49)، مدينة القدس (131).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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