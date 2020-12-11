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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2703) الجمعة 11/12/2020
أخبار فلسطينية
عشراوي: ترامب يمارس الابتزاز لانتزاع مزايا لصالح إسرائيل- (تغريدة)
الرئيس الفلسطيني يؤكد الاستعداد للعودة إلى المفاوضات
حماس: اتفاق التطبيع المغربي خذلان للشعب الفلسطيني
عوض: حالة وباء كورونا بالقطاع غير مستقرة والإصابات تشهد ارتفاع مستم
مكتب خالد مشعل يصدر تنويهاً مهماً
مصادر لـ "فلسطين اليوم" : فتح معبر في كلا الاتجاهين الاسبوع المقبل
اشتية يدعو لتشكيل ائتلاف دولي لإنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين
الصحة الفلسطينية: تسجيل 2181 إصابة جديدة بكورونا
أخبار إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يكشف عن تنفيذ عمليات سرية في العام 2020
نتنياهو: اتفاق التطبيع مع المغرب "ضوء عظيم آخر للسلام"
معطيات: إسرائيليان قُتلا هذا العام وأطلق 174 صاروخًا
كوخافي: هاجمنا 500 هدف خلال العام الجاري ونفذنا عمليات سرية
23 وفاة و2424 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
تقرير: الكنيست سيحل نفسه خلال أسبوعين ونتنياهو يخطط لزيارة الإمارات في ذات اليوم
نتنياهو: سنبدأ علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن
اخبار دولية
الهند تقدم مليوني دولار لأونروا من أجل لاجئي فلسطين
النرويج تقلّص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»
البوليساريو: اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء لن يغير من وضعها
تركيا للمغرب تعليقا على تطبيعه مع إسرائيل: ليس على حساب الفلسطينيين
بعد اتفاقهما على إقامة علاقات دبلوماسية.. كوشنر يعلن فتح مكاتب الاتصال بين المغرب وإسرائيل «على الفور»
ترامب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة
برنامج الأغذية العالمي يخشى “جائحة جوع” أخطر من “كورونا”
أخبار عربية
المرصد المغربي: الشعب بكل قواه الحية ضد التطبيع
اتفاق مغربي ـ إسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية
الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني
العاهل المغربي يبلغ الرئيس الفلسطيني بالتزام المملكة حل الدولتين
الجامعة العربية تدعو مجددا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا
ملك البحرين يشيد بجهود ترامب في التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل
الإمارات ترحب بقرار المغرب باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية مع إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رفض فلسطيني واسع لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل
فلسطين.. 24 حالة وفاة ونحو 2200 إصابة جديدة بـ”كورونا” وأسرة العلاج ممتلئة وثلث…
قوات الاحتلال تهاجم المزارعين والصيادين في قطاع غزة بالنيران الرشاشة وتشن حملات للاستجواب…
تقرير حقوقي: التحريض الإسرائيلي يطال الموتى أيضا- (صور)
حماس تكشف الملفات التي بحثتها مع الوفد المصري.. وقيادات من فتح يلتقون سفير…
رئيس اتحاد موظفي “الأونروا” لـ “القدس العربي”: المنظمة الدولية تراجعت عن المساس برواتب…
الشرق الأوسط
النرويج تقلّص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»
العفو الدولية تنتقد «إير بي. إن. بي» لترويجها مستوطنات الضفة
قانون إسرائيلي آخر لعرقلة إخلاء مستوطنات
الخليج الإماراتية
المغرب يقرر استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
قرارات حول القضايا الراهنة ولجنة لفلسطين أمام البرلمان العربي
الاهرام المصرية
ملك البحرين يشيد بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
نتنياهو: اتفاق التطبيع مع المغرب "ضوء عظيم آخر للسلام"
ترامب: المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات
العاهل الأردني: حرمان الفلسطينيين من حقوقهم العادلة والمشروعة سبب الصراع في المنطقة
الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان
الشروق المصرية
الجامعة العربية تدعو مجددا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا
ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل خطوة سيادية لتعزيز السلام العادل
بعد اعتراف أمريكا بسيادة المغرب عليها.. خريطة ثروات النفط والغاز والفوسفات بالصحراء الغربية
المغرب: تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين
الغد الأردنية
3 أشهر أعمال خدمة عقوبة جندي قتل فلسطينيا بريئا
الاحتلال ينفذ حفريات وأنفاقا جديدة أسفل المنطقة الشرقية لـ”الأقصى” لتهويدها
غزة: 7 وفيات و586 إصابة جديدة بكورونا
فلسطين: “الجنيدي” وذكريات “الألم” و”الفخر”
الشرق القطرية
قبول استقالة حنان عشراوي
اللجنة القطرية لإعمار غزة تورّد 3000 طرد غذائي وصحي للأسر المحتاجة في القطاع
المجموعة الإفريقية بالأمم المتحدة تجدد التزامها الكامل بالتضامن مع الشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
فصائل وهيئات: تطبيع المغرب مع "إسرائيل" خطيئة سياسية وخيانة للقدس وفلسطين
الاحتلال ينذر بهدم منزل في سلوان ومستوطنون يقتحمون الأقصى
حماس: "الجبهة الشعبية" تجسد نهضة ثورية وصاحبة خيار وطني أصيل
كهرباء غزة توقع اتفاقية لشراء 5 ميجاوات من الطاقة الشمسية
الجهاد الإسلامي: تطبيع المغرب و"إسرائيل" "خيانة للقدس وفلسطين"
القدس المحلية
بدء سريات الإغلاق الشامل في "طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل"
الشرطة: القبض على 3 أشخاص أثاروا الشغب في جنين رفضًا لإغلاق المدينة
لنائب السعدي: 6 مليون شيقل تُرصد لتخطيط المنطقة الصناعية في مدينة عرابة
وفاة و65 إصابة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية في أميركا
توقيف 9 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل مواطن في مخيم طولكرم
الشرطة تفض حفلات زفاف وبيوت عزاء وتغلق محال تجارية في قلقيلية وجنين
بيت ساحور: إطلاق فعاليات مهرجان الفرح العظيم وإضاءة شجرة الميلاد
مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع وإصابات بالاختناق
بيت ساحور: إطلاق فعاليات مهرجان الفرح العظيم وإضاءة شجرة الميلاد
تمديد الإداري للفتى سليمان قطش
"هيئة الأسرى": محكمة "عوفر" تقرر الإفراج عن الأسير المصاب محمد أبو لبن بشروط
غزة: الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في 3 قضايا قتل
الحياة الجديدة
القبض على 3 أشخاص من مثيري الشغب في جنين
الرجوب يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويسلمه رسالة من الرئيس عباس
القدس للتمكين والتنمية تتبنى المشاركين الفائزين بمسابقة هالت برايز على
أسطول حافلات رام الله القدس تحت ضربات الاحتلال والاستيطان وكورونا
الأيام
الحصيلة الأعلى للوباء: 23 وفاة في يوم واحد و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الحكومة: اللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل
ابتداء من اليوم: اشتراط دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل بفحص لكورونا
الرئيس يقبل استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة
الوفد الأمني المصري يبحث مع قيادة حماس قضايا المصالحة والتهدئة والحصار
مشروع قانون في الكنيست: استفتاء على إخلاء أي مستوطنة
لجنة الكنيست تقرر حلّه في قراءة أولى
وكالة صفا
بالصور بدء سريان حظر التجوال الكامل بقطاع غزة ليومين
"منتدى الإعلاميين" يدعو لمقاطعة "أبو ظبي للإعلام" ومحاسبة المتورطين بالتطبيع
اختناقات بمواجهات عقب اقتحام مستوطنين لموقع "ترسلة" بجنين
الخضري: حصار غزة يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
"أمان" يدعو لاتخاذ موقف إزاء توصية لجنة التحقيق بفصل موظفتين
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين بغزة
فنان مغربي شهير يعلن رفضه لتطبيع بلاده مع "إسرائيل"
وكالة الرأي الفلسطينية
معروف: الحكومة تسعى لعدم الإغلاق الشامل لتبعاته الثقيلة
دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى خلال عيد "الحانوكاة"
الاقتصاد بغزة تُنجز 110 جولات وزيارات تفتيشية بالأسواق
بلدية غزة تنشر تنويهاً بشأن جمع النفايات خلال الحظر
الداخلية: هناك متابعة مكثفة للحظر وسنقدر الظروف الطارئة للأهالي
معروف: باب الاستثناء مغلق تمامًا خلال يومي الإغلاق
الشرطة: لن نتهاون مع أي مُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال
الصحة تعلن آلية عمل المؤسسات الأهلية والخاصة خلال الإغلاق
فلسطين اليوم
كيف يواجه النظام الصحي بغزة "شبه المنهار" جائحة فيروس "كورونا"؟
السيسي يثمن إعلان المغرب وإسرائيل تطبيع العلاقات
نتنياهو يصف اتفاق التطبيع مع المغرب بأنه "تاريخي"
د. عليان يدعو لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانحياز العربي الرسمي لـ "اسرائيل"
شركات طيران "اسرائيلية" تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية الى المغرب
حركة المجاهدين: لن نمنح اتفاقات التطبيع مع الاحتلال امناً و لا شرعية
مركز ابن النفيس يتبرع بمنتجات عشبية لتقوية المناعة لمستشفى غزة الاوروبي
سما نيوز
رابطة أصحاب المولدات تحذّر من توقف الخدمة خلال يومي حظر التجوال
غانتس وأشكنازي: البيت الأبيض أخطرنا بالاتفاق مع المغرب
تركيا تعلق على تطبيع المغرب مع اسرائيل: "ليس على حساب الفلسطينيين"
رابطة أصحاب المولدات تحذّر من توقف الخدمة خلال يومي حظر التجوال
الجبهة الشعبيّة: نظام المغرب يُشهر سقوطه في وحل الخيانة
مشعل يصدر تصريحاً بشأن منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه
مدير شرطة خانيونس: سيتم توقيف كل من يخالف حظر التجول يومي الجمعة والسبت
عرب 48
من السجن إلى المنفى: الإفراج عن الأسير يوسف أبو الخير
التطبيع المغربي بعيون فلسطينية
مستشفى إسرائيلي يسرح أسيرا فلسطينيا بسبب ربطه بالأصفاد
وكالة وفا
الجمعية العامة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأ
الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته: إصابة واعتقال ...
ندوة لرؤساء الجاليات الفلسطينية في أوروبا
القبض على 3 أشخاص من مثيري الشغب في جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 11كانون أول (ديسمبر)
- 2003 م انفجارٌ يهزّ قلب تل أبيب استهدف محلاً لصرف العملة ، و أدّى الانفجار إلى مصرع 4 مستوطنين صهاينة و جرح 20 آخرين ، و سلطات الاحتلال ترجّح أن الانفجار ناتج عن خلافات بين المافيات الصهيونية .
- 2003م الاحتلال الصهيوني يتوغّل في حيّ السلام في رفح خلال حملة عسكريّة ، و أدّى هذا التوغّل إلى استشهاد 6 فلسطينيين و إصابة 20 آخرين بجراحٍ مختلفة .
- 2000م الوحدات الخاصة الإسرائيلية تغتال قائد سرايا القدس في شمال الضفة الشهيد أنور حمران الذي تتهمه بالوقوف خلف عملية القدس الاستشهادية في 7-11-1998م التي أوقعت 24 إسرائيليا بين قتيل وجريح.
- 1997م قوات الاحتلال الصهيوني تمنع المواطنين من أهالي القدس الشرقية من المشاركة في الإحصاء الفلسطيني تحت تهديد سحب الهوية المقدسية منهم.
- 1996م الحكومة الصهيونية برئاسة نتنياهو تعلن الموافقة على مشروع بناء مستوطنة جديدة في مدينة لقدس الشرقية في منطقة جبل أبو غنيم مما تسبب في غضب الشراع الفلسطيني واندلاع مواجهات بين الشعب الفلسطيني والجيش الصهيوني.
- 1993م مقتل ضابط إسرائيلي برتبة لفتنانت في جنوب لبنان اثر تعرض دبابة لإطلاق قذائف الهاون وصواريخ مضادة للدبابات.
- 1984 م الحكومة الإسرائيلية تعلن مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للدولة العبرية.
- 1984م إسرائيل تعلن نقل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس الغربية
- 1967م تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويرتبط تأسيس الجبهة بهزيمة حزيران.
- 1948م قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194وتضمن القرار المحاور التالية، إنشاء لجنة التوفيق، وضع القدس في نظام دولي دائم، تقرير حق العودة للاجئين.
- 1948م الاحتلال الإسرائيلي يعلن نقل عاصمته من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
- 1917 م جيوش الغزاة البريطانيين بقيادة الجنرال أللنبي تحتل القدس، بعد ستة أسابيع من صدور "وعد بلفور" البريطاني القاضي بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين.