غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2703) الجمعة 11/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

عشراوي: ترامب يمارس الابتزاز لانتزاع مزايا لصالح إسرائيل- (تغريدة)

الرئيس الفلسطيني يؤكد الاستعداد للعودة إلى المفاوضات

اشتية يدعو لتشكيل ائتلاف دولي لإنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين

الصحة الفلسطينية: تسجيل 2181 إصابة جديدة بكورونا

أخبار إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يكشف عن تنفيذ عمليات سرية في العام 2020

نتنياهو: اتفاق التطبيع مع المغرب "ضوء عظيم آخر للسلام"

معطيات: إسرائيليان قُتلا هذا العام وأطلق 174 صاروخًا

كوخافي: هاجمنا 500 هدف خلال العام الجاري ونفذنا عمليات سرية

تقرير: الكنيست سيحل نفسه خلال أسبوعين ونتنياهو يخطط لزيارة الإمارات في ذات اليوم

نتنياهو: سنبدأ علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن

اخبار دولية

الهند تقدم مليوني دولار لأونروا من أجل لاجئي فلسطين

النرويج تقلّص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»

البوليساريو: اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء لن يغير من وضعها

تركيا للمغرب تعليقا على تطبيعه مع إسرائيل: ليس على حساب الفلسطينيين تركيا للمغرب تعليقا على تطبيعه مع إسرائيل: ليس على حساب الفلسطينيين

بعد اتفاقهما على إقامة علاقات دبلوماسية.. كوشنر يعلن فتح مكاتب الاتصال بين المغرب وإسرائيل «على الفور»

ترامب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

أخبار عربية

الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني

العاهل المغربي يبلغ الرئيس الفلسطيني بالتزام المملكة حل الدولتين

الجامعة العربية تدعو مجددا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا

ملك البحرين يشيد بجهود ترامب في التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل

الإمارات ترحب بقرار المغرب باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

رفض فلسطيني واسع لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

فلسطين.. 24 حالة وفاة ونحو 2200 إصابة جديدة بـ”كورونا” وأسرة العلاج ممتلئة وثلث…

قوات الاحتلال تهاجم المزارعين والصيادين في قطاع غزة بالنيران الرشاشة وتشن حملات للاستجواب…

تقرير حقوقي: التحريض الإسرائيلي يطال الموتى أيضا- (صور)

حماس تكشف الملفات التي بحثتها مع الوفد المصري.. وقيادات من فتح يلتقون سفير…

رئيس اتحاد موظفي “الأونروا” لـ “القدس العربي”: المنظمة الدولية تراجعت عن المساس برواتب…

الشرق الأوسط

النرويج تقلّص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»

العفو الدولية تنتقد «إير بي. إن. بي» لترويجها مستوطنات الضفة

قانون إسرائيلي آخر لعرقلة إخلاء مستوطنات

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

ملك البحرين يشيد بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

نتنياهو: اتفاق التطبيع مع المغرب "ضوء عظيم آخر للسلام"

ترامب: المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات

العاهل الأردني: حرمان الفلسطينيين من حقوقهم العادلة والمشروعة سبب الصراع في المنطقة

الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان

الشروق المصرية

الجامعة العربية تدعو مجددا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا

ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل خطوة سيادية لتعزيز السلام العادل

بعد اعتراف أمريكا بسيادة المغرب عليها.. خريطة ثروات النفط والغاز والفوسفات بالصحراء الغربية

المغرب: تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين

الغد الأردنية

غزة : 7 وفيات و586 إصابة جديدة بكورونا

الشرق القطرية

المجموعة الإفريقية بالأمم المتحدة تجدد التزامها الكامل بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

غزة كهرباء توقع اتفاقية لشراء 5 ميجاوات من الطاقة الشمسية

القدس المحلية

بدء سريات الإغلاق الشامل في "طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل"

الشرطة: القبض على 3 أشخاص أثاروا الشغب في جنين رفضًا لإغلاق المدينة

لنائب السعدي: 6 مليون شيقل تُرصد لتخطيط المنطقة الصناعية في مدينة عرابة

وفاة و65 إصابة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية في أميركا

توقيف 9 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل مواطن في مخيم طولكرم

الشرطة تفض حفلات زفاف وبيوت عزاء وتغلق محال تجارية في قلقيلية وجنين

بيت ساحور: إطلاق فعاليات مهرجان الفرح العظيم وإضاءة شجرة الميلاد

مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع وإصابات بالاختناق

بيت ساحور: إطلاق فعاليات مهرجان الفرح العظيم وإضاءة شجرة الميلاد

تمديد الإداري للفتى سليمان قطش

"هيئة الأسرى": محكمة "عوفر" تقرر الإفراج عن الأسير المصاب محمد أبو لبن بشروط

غزة: الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في 3 قضايا قتل

الحياة الجديدة

القبض على 3 أشخاص من مثيري الشغب في جنين

الرجوب يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويسلمه رسالة من الرئيس عباس

القدس للتمكين والتنمية تتبنى المشاركين الفائزين بمسابقة هالت برايز على

أسطول حافلات رام الله القدس تحت ضربات الاحتلال والاستيطان وكورونا

الأيام

الحصيلة الأعلى للوباء: 23 وفاة في يوم واحد و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة: اللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل

ابتداء من اليوم: اشتراط دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل بفحص لكورونا

الرئيس يقبل استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة

الوفد الأمني المصري يبحث مع قيادة حماس قضايا المصالحة والتهدئة والحصار

مشروع قانون في الكنيست: استفتاء على إخلاء أي مستوطنة

لجنة الكنيست تقرر حلّه في قراءة أولى

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة بلدية تنشر تنويهاً بشأن جمع النفايات خلال الحظر

فلسطين اليوم

سما نيوز

تركيا تعلق على تطبيع المغرب مع اسرائيل: "ليس على حساب الفلسطينيين"

رابطة أصحاب المولدات تحذّر من توقف الخدمة خلال يومي حظر التجوال

الجبهة الشعبيّة: نظام المغرب يُشهر سقوطه في وحل الخيانة

مشعل يصدر تصريحاً بشأن منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه

مدير شرطة خانيونس: سيتم توقيف كل من يخالف حظر التجول يومي الجمعة والسبت

عرب 48

التطبيع المغربي بعيون فلسطينية

مستشفى إسرائيلي يسرح أسيرا فلسطينيا بسبب ربطه بالأصفاد

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الجمعية العامة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأ

ندوة لرؤساء الجاليات الفلسطينية في أوروبا

القبض على 3 أشخاص من مثيري الشغب في جنين

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