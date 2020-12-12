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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2704) السبت 12/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

المالكي: نرفض "الابتزاز السياسي" لمنع الدول من التصويت لقرارات فلسطينية في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: الاحتلال هدم أو صادر 52 مبنى فلسطيني خلال

الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية

الحكومة: اللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل

فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدو ...

أخبار إسرائيلية

تأكيد إسرائيلي لإخلاء «الحرس» الإيراني العديد من قواعده في سوريا

يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

نتنياهو: اتفاق التطبيع مع المغرب "ضوء عظيم آخر للسلام"

اخبار دولية

الأمم المتحدة تعتمد 6 قرارات لصالح فلسطين رغم “الابتزاز السياسي” الممارس ضد المؤيدين

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إلغاء أوامر إخلاء عائلات فلسطينية

كوشنر : بعد المغرب التطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية هو أمر

نيويورك تايمز تكشف: الاتفاقية الإسرائيلية-المغربية تتبع تاريخاً من

أخبار عربية

هل ربح المغرب من مبادلة التطبيع مع إسرائيل بالإقرار بسيادته على الصحراء الغربية؟

العاهل الأردني يؤكد التمسك بحل الدولتين: الحرم القدسي لا يقبل الشراكة...

التطبيع بين المغرب وإسرائيل: كيف استقبله العرب؟ وكيف يختلف عن غيره؟

ما الذي يميز اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حالة الغضب الشعبي الرافضة للاستيطان تتصاعد… مواجهات شعبية في مناطق التماس توقع عشرات الإصابات

استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة متأثرا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

إغلاق تام في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى صبيحة الأحد لمجابهة تفشي “كورونا”…

تجاهل فلسطيني رسمي لاتصال ملك المغرب بالرئيس عباس يعكس عدم الرضا عن اتفاق…

الشرق الأوسط

قمع مظاهرات في الضفة... ووفاة معاق متأثراً بجروحه

6 قرارات مناصرة للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأجهزة الأمنية في غزة تشرف على تنفيذ الإغلاق

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

الإمارات ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل

ملك البحرين يشيد بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

العاهل المغربي يبلغ الرئيس الفلسطيني بالتزام المملكة بحل الدولتين

الشروق المصرية

التطبيع بين إسرائيل والمغرب: ما الذي نعرفه عن الاتفاق؟

انتشار أمني في شوارع غزة تطبيقا لقرار الإغلاق

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

كيت خير.. شابةٌ تقفز بثقةٍ إلى رياضة "الباركور"

ثوري فتح": الحركة لا تقبل الممارسات المارقة لفئة تسعى لضرب

تدهور الحالة الوبائية في مدينة القدس وأرقام قياسية بالإصابات

ضبط ومصادرة تسعة أطنان من الموز الاسرائيلي المهرب في نابلس

صفاء ناصر الدين.. أول وزيرة اتصالات في فلسطين والعالم العربي

طولكرم: وفاة مسنة جراء كورونا

"المهنية العالمية" تبحث آفاق التعاون مع هيئة مقاومة الجدار

الحياة الجديدة

نقابة الصحفيين: تهديد اللحام بالقتل ضرب للسلم الأهلي

18 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"

سلوان: صلاة تضامنا مع 86 عائلة مهددة بالتهجير القسري لصالح المستوطنين

القدس للتمكين والتنمية تتبنى المشاركين الفائزين بمسابقة هالت برايز على

الحملة الأكاديمية الدولية تطالب الأمم المتحدة بتفعيل قراراتها بشأن احترام

الأيام

استعدادات أمنية واسعة لتطبيق قرارات الإغلاق

الارتفاع يتواصل: 24 وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فصائل فلسطينية تدين قرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل

نتنياهو يصف الاتفاق مع المغرب بالتاريخي ومصر والإمارات ترحبان

أربعة اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أربعة أشهر

المغرب تنضم إلى قافلة التطبيع العربية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

البطنيجي: الشرطة أوقفت 464 مخالفا خلال اليوم

صور شوارع غزة خالية من الأهالي عقب سريان حظر التجوال

فلسطين اليوم

سما نيوز

هآرتس: هكذا تشن إسرائيل حربا أهلية مَلكية في السعودية...

الصحة بغزة: تسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة

جبريل الرجوب يكشف الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الاحتلال.. ويتحدث عن المصالحة

معاريف تتساءل: ما شكل التعاون الذي ستتبعه السلطة الفلسطينية مع إدارة بايدن؟

مسؤول أميركي: جماعات موالية لإيران "أتمّت" استعداداتها لاستهدافنا..!

القوى السياسية والفعاليات بالخليل تصدر بياناً بشأن الشجارات وإطلاق النار والتعدي على الأمن

عرب 48

الخليل: مواجهات بعد فضّ الأمن اجتماعًا لعائلة الجعبري

إصابات إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبة فلسطينية في كفر مالك

وكالة وفا

"ثوري فتح": الحركة لا تقبل الممارسات المارقة ...

الاحتلال يعتقل طفلين من اللبن الشرقية جنوب نا ...

حدث في مثل هذا اليوم

12كانون أول (ديسمبر)

2004م كتائب عز الدين القسام وصقور الفتح تعلنان مسؤوليتهما عن تفجير نفق تحت موقع عسكري قرب معبر رفح مما أدى إلى مقتل 5 جنود صهاينة وجرح 6 آخرين.

2003م إصابة سبعة صهاينة في نابلس برصاص مقاوم فلسطيني

2003م وفاة الشاعرة فدوى طوقان التي في مدينة نابلس، عن عمر ناهز الثلاث و ثمانين عاماً.

2001م الشهيدان القسّاميّان أمجد فياض (20 عاماً) وعلي عاشور (19 عاماً) من مدينة خانيونس ، اقتحما مستوطنة "غوش قطيف" و يشتبكون مع جنود الاحتلال، وأوقعا إصاباتٍ في صفوف الصهاينة قبل أن يسقطا شهيدين.

2001م عملية استشهادية بالقرب من مدينة قلقيلية نفذها البطل عاصم حسن ريحان من قريبة تل قضاء نابلس، حيث قام الاستشهادي بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وبعد أن فجر نفسه كانت هناك مجموعة من رجال المقاومة وأطلقوا النار على الحافلة وأدت هذه العملية إلى مقتل 10 صهاينة وإصابة 30 آخرين بجراح مختلفة.

2001م الشهيد القسّاميّ عاصم ريحان (21معاماً) من بلدة تل ، يهاجم حافلة مستوطنين صهاينة على مدخل مستوطنة "عمانوئيل" قرب نابلس ، و يوقع 10 قتلى و 25 جريحاً في صفوف الصهاينة قبل أن يسقط شهيداً .

1994 وفاة الأديب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا (ولد عام 1920 واكتسب الجنسية العراقية) في بغداد.

1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يعلن قبوله بـ "حق" إسرائيل في الوجود.

1964م صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2242مبالتصدّي لمحاولة تهويد القدس.