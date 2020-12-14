الاحتلال يجدد شق مسار "الحديقة التوراتية" بمقبرة الشهداء

شرعت بلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الإثنين، بأعمال تجريف وهدم عند مدخل مقبرة اليوسفية في القدس القديمة لتنفيذ مخطط مسار "الحديقة التوراتية" داخل "مقبرة الشهداء".

ولتنفيذ المخطط، هدمت قوات الاحتلال قبل عدة أيام سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط، وأزالت درجها الأثري، أيضا إضافة إلى الدرج المؤدي إلى امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذا لمجموعة مخططات تهويدية متداخلة، أعدت منذ فترة طويلة.

وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في الجزء الشمالي للمقبرة وأزال عشرين قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، مصطفى أبو زهرة، في بيان له إن المقبرة تحوي "ضريح الشهيد" إضافة إلى العديد من القبور القديمة والحديثة، لافتا إلى أن مساحة المقبرة تبلغ نحو أربعة دونمات، وهي الامتداد الشمالي لمقبرة اليوسفية البالغ مساحتها نحو 25 دونما، والتي تعرضت للعديد من انتهاكات أذرع الاحتلال في الآونة الأخيرة.

وأشار أبو زهرة إلى أنّ هذا الاعتداء الذي تكرر قبل نحو 3 سنوات، تهدف من خلاله سلطات الاحتلال إلى إقامة حدائق توراتية، مؤكدا أن عددا من المقدسيين وطواقم من لجنة رعاية المقابر استطاعوا وقف الاعتداء والعمل في المقبرة في الوقت الحالي.

ودعا أبو زهرة جميع المقدسيين إلى التوحد من أجل حماية معالم مدينة القدس من بطش الاحتلال.