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أميركي اشترى 160 تذكرة يانصيب.. وفاز 160 مرة

15 كانون أول / ديسمبر 2020 11:38

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اشترى رجل أميركي من ولاية فرجينيا 160 تذكرة يانصيب، فكانت سببا في فوزه بـ800 ألف دولار، وفق ما ذكرته وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال".

وقال كوام كروس من منطقة "دامفريز" إنه اشترى 160 تذكرة للفوز بإحدى جوائز اليانصيب، التي أعلن عن نتائجها 5 ديسمبر، مشيرا إلى أن جميع التذاكر حملت نفس الرقم "7314".

وعن سبب اختياره هذا الرقم، ذكر كروس أنه كان يتابع برنامجا تلفزيونيا ثم لمح الرقم خلاله، مضيفا "شعرت أن هذا هو الرقم الذي سيجلب لي الحظ".

وذاك ما كان، حيث فازت كل التذاكر الـ160 بالجائزة الكبرى، وكانت قيمة كل تذكرة 5 آلاف دولار، مما يعني أنه فاز بـ800 ألف دولار في المجموع.

وذكر: "قلت في البداية إن هذا الأمر مستحيل.. تحققت من الأرقام 82 مرة.. إنه شعور خيالي".

ولم يقرر كروس بعد ما سيفعله بما حصده من أموال.

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