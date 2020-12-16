النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2708)الاربعاء 16/12/2020
أخبار فلسطينية
- السلطة الفلسطينية أمام مواجهة «كسر عظم» مع تجار وحمَلة السلاح
- غزة تعلن امتلاء أسرّة العلاج المخصصة لمصابي كورونا … ورام الله تحذر من…
- توغل "إسرائيلي" قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
- مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة خلال الاشهر المقبلة
- معروف: الأسبوعان المقبلان مهمان في محاربة كورونا
- الداخلية تؤكد استمرار حظر التجول يومي الجمعة والسبت أسبوعياً
- حماس تنفي.. والاحتلال يؤكد إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى
أخبار إسرائيلية
- تقارير: إسرائيل حددت 300 عنصر من حماس والفصائل الفلسطينية لقتلهم في حال اندلعت حرب
- 50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات خلال أسبوعين
- المتحدث باسم نتنياهو: إيدي كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية
- إسرائيل وشرق أوروبا: تعاون وثيق وتغلغل عميق لتأييد سياسات الاحتلال
- بلدة يهودية في النقب تحتفل بإقامة العلاقات مع المغرب وترفع صور محمد السادس
- مسيرة ليلية لجماعات الهيكل بشمعدان الحانوكاه أمام أبواب الأقصى
- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 2862 ومخاوف من إغلاق ثالث
- ليبرمان يقترح تشكيل تحالف سياسي لإسقاط نتنياهو والأخير متشائمًا حيال منع الانتخابات
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اخبار دولية
- 40 برلمانيا أوروبيا يوقعون عريضة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات
- الجنائية الدولية" تمتنع مجدداً عن قرار بفتح تحقيق بالحالة في فلسطين
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- مشعل: الوضع الفلسطيني بحاجة للانتفاض على نفسه
- إسرائيل وشرق أوروبا: تعاون وثيق وتغلغل عميق لتأييد سياسات الاحتلال
- بلدة يهودية في النقب تحتفل بإقامة العلاقات مع المغرب وترفع صور محمد السادس
- غزة تعلن امتلاء أسرّة العلاج المخصصة لمصابي كورونا … ورام الله تحذر من…
- مسيرة ليلية لجماعات الهيكل بشمعدان الحانوكاه أمام أبواب الأقصى
- استطلاع: أغلب الفلسطينيين يرفضون عودة التنسيق مع إسرائيل
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال والدي شهيد ومسنة وأطفالا
- الاحتلال يسابق الزمن.. خطط استيطانية جديدة لنهب أراضي القدس وشرعنة 70 بؤرة قبل…
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الشرق الأوسط
- كوشنر يقود وفداً أميركياً إلى إسرائيل والمغرب
- السلطة الفلسطينية أمام مواجهة «كسر عظم» مع تجار وحمَلة السلاح
- نتنياهو وغانتس يؤجلان لأيام عدة البت في الانتخابات المبكرة
- السلطة تطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة مساعداته المالية السنوية
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الاهرام المصرية
- سقوط قذيفة إسرائيلية "خطأ" على منزل فلسطيني في قطاع غزة
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- الشروق المصرية
- تقارير: إسرائيل حددت 300 عنصر من حماس والفصائل الفلسطينية لقتلهم في حال اندلعت حرب
- 50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات خلال أسبوعين
- المتحدث باسم نتنياهو: إيدي كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية
- المحكمة العليا الإسرائيلية تؤيد تسليم معلمة متهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرات لأستراليا
الاخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- الاحتلال يصادق على بناء أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية…
- حماس تنفي.. والاحتلال يؤكد إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى
الشرق القطرية
- الجامعة العربية تدين تسارع وتيرة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة
- إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس
- الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس
- قطر وفلسطين.. دعم مستمر وثوابت لا تتبدل
- مفتي فلسطين: تجريف مقبرة اليوسفية عدوان وتهويد للقدس
- الجامعة العربية: استمرار احتلال الجولان مع بقية الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- كورونا.. مليون و642 ألف وفاة و73 مليونا و810 آلاف إصابة في العالم
- زعيم "حماس" السابق يغرد حول "صفقة التبادل".. ماذا قال؟
- وفد إسرائيلي أمريكي يزور المغرب الأسبوع المقبل
- حوار في "البيان الأول".. "سبعة أقمار" أضاءوا بـ"حماس" وجه القضية
- الاحتلال ينقل 7 أسرى إلى العزل الإنفرادي في "نفحة"
- خاص "الخطيب" يتحدث مجددًا عن زيارة الإماراتيين للأقصى.. ماذا قال
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القدس
- إصابة معتقل من مخيم جنين بكورونا
- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 2862 ومخاوف من إغلاق ثالث
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
- فيضانات وعمليات إنقاذ لمحاصرين في الجليل
- ليبرمان يقترح تشكيل تحالف سياسي لإسقاط نتنياهو والأخير متشائمًا حيال منع الانتخابات
- توغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزة
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الحياة الجديدة
- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي
- أبو الحمص: الاحتلال اعتقل أكثر من 1300 مواطن من العيسوية منذ منتصف العام الماضي
- ضمن اجراءات وقائية.. إضاءة شجرة الميلاد في القدس المحتلة
- الاحتلال يهدم درج الطريق المؤدي للمقبرة اليوسفية وباب الأسباط تمهيداً
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صحيفة الأيام
- نجاة عائلة بعد سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزلها وسط القطاع
- »"الجنائية الدولية" تمتنع مجدداً عن قرار بفتح تحقيق بالحالة في فلسطين
- »إصابة شاب في نابلس برصاص الاحتلال ومواطنو ياسوف يتصدون لاعتداءات المستوطنين
- »"الصحة": فلسطين مقبلة على كارثة صحية بعد الارتفاع الكبير بإصابات ووفيات...
- »وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في إيطاليا
- »وفاة و328 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس الشرقية
- »23 وفاة و2307 إصابات جديدة وارتفاع ملحوظ في أرقام محافظتي جنين ورام الله
- »خطة الجيش الإسرائيلي لحرب على غزة: السعي لقتل 300 مقاتل فلسطيني يومياً
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس
- نحو مليون و642 ألف وفاة و73 مليونا و810 لاف إصابة بكورونا عالمياً
- معروف: الأسبوعان المقبلان مهمان في محاربة كورونا
- الداخلية تؤكد استمرار حظر التجول يومي الجمعة والسبت أسبوعياً
- وزارة الزراعة تُصدر الأطلس الزراعي للعام 2020
- "الزراعة" بغزة تكشف للرأي سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج
- ثابت للرأي: تركيب عداد كهرباء ذكي لجميع المشتركين خلال 3 سنوات
- 30 حالة وفاة و2547 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن
- الاحتلال يُماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات
- الاحتلال يعتقل 6 شبان من نابلس وسلفيت
وكالة صفا
- الاحتلال يعتقل 6 شبان من نابلس وسلفيت
- وسط أعمال تجريف..توغل إسرائيلي محدود شرقي خزاعة
د
وكالة سما
- مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة وهذا ما قاله عن صفقة تبادل الأسرى ..
- معروف: الأسبوعان المقبلان يمثلان "عنق الزجاجة" في محاربة كورونا
- وزارة الصحة : فلسطين مقبلة على كارثة وتوقعات بوصول 50 حالة وفاة يوميا بكورونا
- "نحن ملزمون بدعم الفلسطينيين".. إندونيسيا تنفي تخطيطها لإقامة علاقات مع إسرائيل
- غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة
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وكالة فلسطين اليوم
- توغل "إسرائيلي" قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
- مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة خلال الاشهر المقبلة
- هل الحديث عن تقدم "تبادل الأسرى" حقيقة أم استغلال "إسرائيلي"؟
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عرب 48
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- 40 برلمانيا أوروبيا يوقعون عريضة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات
- حالة وفاة و328 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال يومين
- خالد مشعل: لا جديد في ملف تبادل الأسرى
- أية أمراض مزمنة عانى منها ضحايا كورونا في البلاد؟
- استقالات في الشرطة عقب ترشيح شبتاي لمنصب المفتش العام
- استطلاع: ساعر يحصد 21 مقعدا وتراجع "يمينا
- في حال انتخابه: ساعر يعد شاشا - بيطون بمنصب رفيع
- كوشنر يتوجه على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب
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وكالة وفا
- إصابة الأسير أحمد أبو سرية بفيروس "كورونا"
- كورونا عالميا: نحو مليون و642 ألف وفاة و73 مليونا و810 آلاف ...
- 40 برلمانيا أوروبيا يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المست ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م مقتل مستوطن صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين في عملية تبنّتها سرايا القدس وكتائب الأقصى، بالقرب من مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل.
- 2003م وفد أمني مصري يلتقي مع الفصائل في غزة
- 2000 م بعد يومين كاملين من الحملة الصهيونية المركّزة على بيت حانون ، كانت الحصيلة 13 شهيداً فلسطينياً و هدم 50 منزلاً و تدمير البنى التحتيّة للمنطقة ، بما فيها المرافق التابعة للسلطة الفلسطينية.
- 1991م الجمعية العامة للأمم المتحدة تلغي قرارها السابق الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (أقرته عام 1975).
- 1976م صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 31/106 الذي يشجب التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتي تبدل التكوين الديموغرافي أو الطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي وخاصة إنشاء المستوطنات.
- 1949م أعلن رئيس الوزراء الصهيوني الأول "ديفيد بن غوريون" أن مدينة القدس ستصبح عاصمة لدولة (إسرائيل) ابتداءً من 1/1/1950م.
- 1947 م جامعة الدول العربية تعلن رفضها لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بوصفه "غير قانوني". تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية.
- 1931م عقد مؤتمر إسلامي في القدس بحضور 145 مندوبا من مختلف الدول الإسلامية.