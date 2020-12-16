وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يبنون غرفة وخياما في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية قناة روافد..إضافة نوعية لتعزيز التعليم في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة الأسير أحمد أبو سرية بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود وأعمال تجريف شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: فحص البطاطا المستودرة للتأكد من خلوها من الأمراض وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل6 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع مشروع توريد فسائل "النخيل البرحي " وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليون و642 ألف وفاة و73 مليونا و810 لاف إصابة بكورونا عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: وجود طعم معدني في الفم علامة على الإصابة بكورونا
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2708)الاربعاء 16/12/2020

16 كانون أول / ديسمبر 2020 09:55

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2708)الاربعاء 16/12/2020

أخبار فلسطينية

  • السلطة الفلسطينية أمام مواجهة «كسر عظم» مع تجار وحمَلة السلاح
  • غزة تعلن امتلاء أسرّة العلاج المخصصة لمصابي كورونا … ورام الله تحذر من…

 

أخبار إسرائيلية

 

 اخبار دولية

  • 40 برلمانيا أوروبيا يوقعون عريضة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات
  • الجنائية الدولية" تمتنع مجدداً عن قرار بفتح تحقيق بالحالة في فلسطين

اخبار عربية

                                                                                            

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الاخبار اللبنانية

 الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

القدس

الحياة الجديدة

 

صحيفة الأيام

وكالة الرأي


وكالة صفا

د

 

وكالة سما

 

 

وكالة فلسطين اليوم

عرب  48

 

وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

  • 16 كانون أول (ديسمبر)
  • 2005م مقتل مستوطن صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين في عملية تبنّتها سرايا القدس وكتائب الأقصى، بالقرب من مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل.
  • 2003م وفد أمني مصري يلتقي مع الفصائل في غزة
  • 2000 م بعد يومين كاملين من الحملة الصهيونية المركّزة على بيت حانون ، كانت الحصيلة 13 شهيداً فلسطينياً و هدم 50 منزلاً و تدمير البنى التحتيّة للمنطقة ، بما فيها المرافق التابعة للسلطة الفلسطينية.
  • 1991م الجمعية العامة للأمم المتحدة تلغي قرارها السابق الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (أقرته عام 1975).
  • 1976م صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 31/106 الذي يشجب التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتي تبدل التكوين الديموغرافي أو الطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي وخاصة إنشاء المستوطنات.
  • 1949م أعلن رئيس الوزراء الصهيوني الأول "ديفيد بن غوريون" أن مدينة القدس ستصبح عاصمة لدولة (إسرائيل) ابتداءً من 1/1/1950م.
  • 1947 م جامعة الدول العربية تعلن رفضها لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بوصفه "غير قانوني". تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية.
  • 1931م عقد مؤتمر إسلامي في القدس بحضور 145 مندوبا من مختلف الدول الإسلامية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟