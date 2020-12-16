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الصحة: 26 وفاة و2525 إصابة جديد بفيروس "كورونا" في فلسطين

16 كانون أول / ديسمبر 2020 03:55

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 26 وفاة و2525 إصابة بفيروس "كورونا"، و2180 حالة تعافٍ في فلسطين بعد فحص 6937 عينة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها سجّلت 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 3، جنين 4، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 2، نابلس 1"، و10 في قطاع غزة، ووفاة واحدة بمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (217)، جنين (245)، نابلس (201)، طولكرم (64)، رام الله والبيرة (203)، سلفيت (71)، قلقيلية (27)، طوباس (23)، بيت لحم (113)، ضواحي القدس (78)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (935). مدينة القدس (328).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (277)، جنين (178)، نابلس (297)، طولكرم (102)، سلفيت (71)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (173)، قلقيلية (47)، قطاع غزة (797)، مدينة القدس (255).

ولفتت إلى وجود 137 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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