صانع جمال بمستشفى حجر يُعيد مبلغ عثر عليه

أعاد صانع جمال أمس الخميس مبلغ مالي عثر عليه في أحد مستشفيات الحجر الصحي.

وذكر شهود العيان أن الشاب محمود اللوح من مخيم النصيرات الجديد أعاد المبلغ الذي يُقدر بأكثر من 1000 دولار كاملًا لأصحابه بعد أن استدلوا على مواصفات المبلغ كاملةً.