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الصحة برام الله: 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بكورونا

18 كانون أول / ديسمبر 2020 04:51

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1791 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي لتطورات الفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (1)، بيت لحم (2)، جنين (2)، رام الله والبيرة (2)، سلفيت (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (2)، نابلس (3)، قطاع غزة (5)، مدينة القدس (2).

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7163 فحصا.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)"، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214).

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 131 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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