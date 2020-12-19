http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2711) السبت 19/12/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية
البزم: كل الخيارات متاحة في مواجهة كورونا.. ما التفاصيل؟
الخارجية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية
أحمد الديك: إسرائيل تمهد لتكريس سيطرتها على غالبية أراضي الضفة
هيئة علماء فلسطين في الخارج تختتم اجتماع الجمعية العامة الرابع
صلاح: فلسطينيو الخارج والداخل سيشاركون في معركة التحرير
حماس تصدر 50 ألف نسخة من الأجندة الوطنية
أخبار إسرائيلية
غانتس ونتنياهو يؤكدان الذهاب إلى انتخابات جديدة
نتنياهو يبحث مع رئيس الأركان الأميركي مواجهة التهديدات الإيرانية
المحكمة العليا الرومانية تقضي بسجن قطب صناعة التعدين الإسرائيلي شتاينمتز
لوبي "أغلبية ديمقراطية من أجل إسرائيل" يبرر هدم الاحتلال الإسرائيلي
اخبار دولية
منظمة الصحة العالمية: أولى لقاحات فيروس كورونا ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021
سفير إيران لدى موسكو: هناك أدلة كثيرة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 73.65 مليون والوفيات مليون و654920
الأمم المتحدة تُصوِّت بأغلبية على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
خبيران دوليان : الاحتلال قتل 155 طفلا فلسطينيا بالذخيرة الحية منذ العام 2013
واشنطن بوست: اتفاقيات ترامب في الشرق الأوسط مفيدة لإسرائيل، ولكنها تنطوي على مقايضات معيبة
النائبة إلهان عمر: ولدي توفي بسبب إجرام ترامب
أخبار عربية
شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إعادة انتخاب فلسطين لعضوية المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية- (فيديو)
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر قمع قواته مسيرات بالضفة الغربية- (صور)
فضيحة لجيش الاحتلال على حدود غزة.. الجنود تركوا نقطة عسكرية بداخلها جهاز حساس…
تقرير أممي: كلفة الحروب والحصار الإسرائيلي على غزة بلغت 107% من الناتج الإجمالي…
الشرق الأوسط
الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية
الخليج الإماراتية
2170 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 وفاة بين الفلسطينيين
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية
إصابة فلسطيني بالرصاص المطاطي في الوجه خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
الشروق المصرية
حالة وفاة و133 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
أشتية: السلطة الفلسطينية تواجه عجزا بقيمة 730 مليون دولار
الحكومة الفلسطينية تغلق المدارس وتوقف التنقل بين المحافظات لاحتواء كورونا
فلسطين: إغلاق المدارس والجامعات لمواجهة تفشي كورونا
مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على تقديم دعم مالي لفلسطين لمواجهة آثار كورونا
الغد الأردنية
قوات الاحتلال تقتحم جنين والمستوطنون يهاجمون الفلسطينيين بالضفة الغربية
الشرق القطرية
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة بينهم فتاة
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اعتداءات بحق الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور تفاصيل إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال بالضفة الغربية
الريسوني يدعو علماء المسلمين لـ"كسر حصار التطبيع"
بيان صحفي جديد من "كهرباء غزة"
تحذير جديد من سلطة الأراضي بغزة.. ما التفاصيل؟؟
"الزراعة" تطلق نداء عاجلًا لإغاثة المزارعين المتضررين شمال غزة
مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه صحفيين ويعتدون على فلسطينيين في الضفة
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين
القدس المحلية
جمال الزبيدي.. صمود وثبات أمام محنة اعتقال أبنائه الثلاثة وأبناء شقيقه الموزعين بين سجون الاحتلال
باقة الغربية: مقتل شقيقين ومصاب في جريمتي إطلاق نار
تدهور الحالة الوبائية في مدينة القدس وتسجيل 5 وفيات جديدة
النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 311 قضية جديدة
اطلاق النار على منزل رئيس مجلس محلي عبلين واصابة نجله
تشييع جثمان شهيد لقمة العيش عبد الفتاح عبيات الى مثواه الاخير
مصرع طفل جراء صعقة كهربائية في غزة
الحياة الجديدة
د. عبد ربه: المناعة المجتمعية ضد كورونا تستدعي منح اللقاح لـ 70%
25 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن اتباع ارشادات
اقليم القدس لحركة فتح يطلع على الأوضاع الصعبة للحركة التجارية في القدس
الأيام
إغلاق المدارس والجامعات ومرافق أخرى أسبوعين
مزارعو خان يونس يتحدون الاحتلال ويواصلون العمل قرب الحدود
السيول تغرق منازل وشوارع وتحاصر أحياء في مختلف مناطق القطاع
كورونا" في فلسطين: 30 وفاة ورصد 2149 إصابة جديدة
زيادة أعداد مصابي كورونا يشكل عبئاً على الكادر الصحي في القطاع
الخارجية": وفاة جديدة في جاليتنا بقطر
وكالة صفا
أسير من جنين يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام
مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه الصحفيين شمال شرق رام الله
الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في سلفيت
مركز الزيتونة يصدر ورقة علمية حول مسار التطبيع بين المغرب و"إسرائيل"
بالفيديو شبان يسقطون طائرة مسيرة كانت تقمع مسيرة كفر قدوم
إصابات بمواجهات مع الاحتلال وسط الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
عجز يطرأ على جدول توزيع الكهرباء بعد وصول العجز لـ53%
الصحة بغزة تنعي حكيم توفي إثر إصابته بفيروس كورونا
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إسقاط طائرة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال بمواجهات كفرقدوم
صور شوارع قطاع غزة خلال حظر التجوال اليوم
سلطة الأراضي تتعهد بملاحقة تجار الاراضي الحكومية
النيابة العامة تحقق في 311 قضية متنوعة تحقيقا للامن والاستقرار
الداخلية تفتتح مشروع الرماية الإلكترونيـة "المحاكاة"
حماية المستهلك تنظم 68 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق
فلسطين اليوم
مياه الامطار غمرت "الذهب الأحمر" فضاع شقا المزارعين شمال غزة
باحثة إسرائيلية تستعرض تاريخ العلاقة السرية المغربية الاسرائيلية
غزة تسجل 5 حالات وفاة و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا
عائلة هدار غولدين تدعو جيش الاحتلال لعدم ادخال لقاحات كورونا لغزة
قتيلان في جريمة قتل باطلاق نار في باقة الغربية
مغردون يحتفلون بلغة الضاد على وسم #اليوم_العالمي_للغة_العربية
بمشاركة عدة مؤسسات .. إذاعة الأسرى تطلق حملة #انقذوا_معتصم
مشروع سكني "إسرائيلي" فاخر في أرقى مناطق دبي قريبا
سما نيوز
شقيق الجندي شاؤول المحتجز بغزة لحكومة إسرائيل: أمامك اليوم "صفقة حقيقية" لإعادة المفقودين
صحة غزة تحذر: الفترة الحالية هي الاصعب.. ومن كل 6 أشخاص يوجد مصاب بينهم بكورونا
الأزمة السياسية مستمرّة: نتنياهو وغانتس يتشدّدان.. !
داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين.. "الحالة الوبائية باتت أصعب"
واشنطن بوست: رشاوى ترامب بصفقات التطبيع ليست بديلا عن تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي
حاخام اسرائيل الأكبر يزور الامارات وبفتتح مدرسة يهودية
حنان عشراوي: "جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية"
حزب الشعب" ينعى المناضل داوود عريقات
عرب 48
رام الله وجنين: مستوطنون يعتدون على فلسطينيّين
نابلس: تمديد اعتقال الناشط السياسي قتيبة عازم
وكالة وفا
الاحتلال يعتدي على المشاركين في المسيرات ومست ...
انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائي ..
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنو .
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 كانون أول (ديسمبر)
- 2001م أهالي قرية سخنين العربية المحتلة عام 48 ، تظاهروا احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقرية، و قاموا بطرده و أصابوا شرطيين صهيونيين .
- 1967م الجمعية العامة تصدر القرار 2341م الذي ينص على إعادة التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تعرضت للقتال في حزيران 1967.
- 1955م مظاهرات جماهيرية عارمة في القدس وأريحا ضد حلف بغداد ومحاولات ضم الأردن إليه وهاجم المتظاهرون السفارتين البريطانية والتركية الدولتين العضوتين في الحلف وقد استشهد في هذه المظاهرة المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة.
- 1940 م رئيس القضاء الأعلى في السعودية عبد الله آل الشيخ يدعو المسلمين للجهاد المقدس لإنقاذ فلسطين من الاحتلال البريطاني ومحاولات الاستيطان اليهودية.