غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2711) السبت 19/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

أحمد الديك: إسرائيل تمهد لتكريس سيطرتها على غالبية أراضي الضفة

أخبار إسرائيلية

غانتس ونتنياهو يؤكدان الذهاب إلى انتخابات جديدة

نتنياهو يبحث مع رئيس الأركان الأميركي مواجهة التهديدات الإيرانية

المحكمة العليا الرومانية تقضي بسجن قطب صناعة التعدين الإسرائيلي شتاينمتز

لوبي "أغلبية ديمقراطية من أجل إسرائيل" يبرر هدم الاحتلال الإسرائيلي

اخبار دولية

منظمة الصحة العالمية: أولى لقاحات فيروس كورونا ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021

سفير إيران لدى موسكو: هناك أدلة كثيرة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 73.65 مليون والوفيات مليون و654920

خبيران دوليان : الاحتلال قتل 155 طفلا فلسطينيا بالذخيرة الحية منذ العام 2013

واشنطن بوست: اتفاقيات ترامب في الشرق الأوسط مفيدة لإسرائيل، ولكنها تنطوي على مقايضات معيبة

أخبار عربية

شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إعادة انتخاب فلسطين لعضوية المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية- (فيديو)

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر قمع قواته مسيرات بالضفة الغربية- (صور)

فضيحة لجيش الاحتلال على حدود غزة.. الجنود تركوا نقطة عسكرية بداخلها جهاز حساس…

تقرير أممي: كلفة الحروب والحصار الإسرائيلي على غزة بلغت 107% من الناتج الإجمالي…

الشرق الأوسط

الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

إصابة فلسطيني بالرصاص المطاطي في الوجه خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

الشروق المصرية

حالة وفاة و133 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

أشتية: السلطة الفلسطينية تواجه عجزا بقيمة 730 مليون دولار

الحكومة الفلسطينية تغلق المدارس وتوقف التنقل بين المحافظات لاحتواء كورونا

فلسطين: إغلاق المدارس والجامعات لمواجهة تفشي كورونا

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على تقديم دعم مالي لفلسطين لمواجهة آثار كورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اعتداءات بحق الفلسطينيين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

جمال الزبيدي.. صمود وثبات أمام محنة اعتقال أبنائه الثلاثة وأبناء شقيقه الموزعين بين سجون الاحتلال

باقة الغربية: مقتل شقيقين ومصاب في جريمتي إطلاق نار

طولكرم : وفاة مسن جراء كورونا

تدهور الحالة الوبائية في مدينة القدس وتسجيل 5 وفيات جديدة

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 311 قضية جديدة

اطلاق النار على منزل رئيس مجلس محلي عبلين واصابة نجله

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش عبد الفتاح عبيات الى مثواه الاخير

مصرع طفل جراء صعقة كهربائية في غزة

الحياة الجديدة

د. عبد ربه: المناعة المجتمعية ضد كورونا تستدعي منح اللقاح لـ 70%

25 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن اتباع ارشادات

اقليم القدس لحركة فتح يطلع على الأوضاع الصعبة للحركة التجارية في القدس

الأيام

إغلاق المدارس والجامعات ومرافق أخرى أسبوعين

مزارعو خان يونس يتحدون الاحتلال ويواصلون العمل قرب الحدود

السيول تغرق منازل وشوارع وتحاصر أحياء في مختلف مناطق القطاع

كورونا" في فلسطين: 30 وفاة ورصد 2149 إصابة جديدة

زيادة أعداد مصابي كورونا يشكل عبئاً على الكادر الصحي في القطاع

الخارجية": وفاة جديدة في جاليتنا بقطر

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

عجز يطرأ على جدول توزيع الكهرباء بعد وصول العجز لـ53%

غزة الصحة ب تنعي حكيم توفي إثر إصابته بفيروس كورونا

فلسطين اليوم

غزة تسجل 5 حالات وفاة و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سما نيوز

شقيق الجندي شاؤول المحتجز بغزة لحكومة إسرائيل: أمامك اليوم "صفقة حقيقية" لإعادة المفقودين

صحة غزة تحذر: الفترة الحالية هي الاصعب.. ومن كل 6 أشخاص يوجد مصاب بينهم بكورونا

الأزمة السياسية مستمرّة: نتنياهو وغانتس يتشدّدان.. !

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين.. "الحالة الوبائية باتت أصعب"

واشنطن بوست: رشاوى ترامب بصفقات التطبيع ليست بديلا عن تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

حاخام اسرائيل الأكبر يزور الامارات وبفتتح مدرسة يهودية

حنان عشراوي: "جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية"

حزب الشعب" ينعى المناضل داوود عريقات

عرب 48

القدس: خمس وفيات جديدة بكورون

رام الله وجنين: مستوطنون يعتدون على فلسطينيّين

نابلس: تمديد اعتقال الناشط السياسي قتيبة عازم

وكالة وفا

انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للجنائي ..

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنو .

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