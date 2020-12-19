25 وفاة و1750 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2019 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة "نابلس 5، طولكرم 2، الخليل 1، جنين 1"، إضافة إلى 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و 5 حالات وفاة في مدينة القدس وزعت في المناطق التالية ( كفر عقب، مخيم شعفاط، البلدة القديمة، شعفاط، واد الجوز).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (118)، طولكرم ( 67)، الخليل (94)، سلفيت (31)، بيت لحم ( 87)، جنين (90)، قلقيلية (24)، أريحا (8)، طوباس (7)، رام الله (144)، ضواحي القدس (58)، قطاع غزة (876)، مدينة القدس (146).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (114)، طولكرم (97)، الخليل (208)، سلفيت (31)، بيت لحم ( 139)، جنين (189)، قلقيلية (0)، أريحا (7)، طوباس (25)، رام الله (154)، ضواحي القدس (361)، قطاع غزة (580)، مدينة القدس (114).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الصحة إلى وجود 128 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.