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حماس: مسيحيو غزة في قلب النسيج الوطني

19 كانون أول / ديسمبر 2020 08:57

9999020146
9999020146

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن حركته تعتز وتفتخر بالعلاقة التاريخية بين أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحيين والمسلمين.

وقال برهوم في تصريحات صحفية السبت "نعيش معاً على هذه الأرض وهم في قلب النسيج الوطني، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وبنينا سويا تاريخ وحضارة لهذا الشعب".

وأضاف لموقع فلسطين الآن، "ندفع سويا ثمن تجذرنا في هذه الأرض المباركة على مدار سنوات كفاح ونضال شعبنا الطويل ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع "برهوم"، "قضية فلسطين هي قضيتنا جميعا وستبقى القضية المركزية لكل إنسان عربي ومسلم ومسيحي".

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