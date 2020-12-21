حماس: منظمة التحرير تعيش في حالة من "التيه السياسي"

غزة - الرأي

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها تعيش في حالة من "التيه السياسي" لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب، اليوم الاثنين: "لماذا خلت شروط اللجنة التنفيذية برئاسة محمود عباس لإعادة علاقتها مع الإدارة الأمريكية، من الطلب من واشنطن سحب اعترافها بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني والتراجع عن نقل سفارتها للمدينة، مع أنهما سبب قطع العلاقة".

وأضاف: "لماذا تصر قيادة السلطة مواصلة حالة التيه السياسي لإرضاء واشنطن؟".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، طالبت الإدارة الأمريكية المنتخبة، إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإعادة القنصلية الأمريكية إلى شرقي القدس، ورفض خطة الضم التي وضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقابل عودة العلاقات المقطوعة بين السلطة والإدارة الأمريكية.



