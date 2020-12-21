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الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

21 كانون أول / ديسمبر 2020 03:22

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، عن تسجيل 31 حالة وفاة، و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 5458 عينة في المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، بتعافي 1848 مصابًا؛ لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس الوبائي في فلسطين 81.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أنها سجلت 17 حالة وفاة في الضفة الغربية المحتلّة "نابلس 4، طولكرم 3، جنين 3، بيت لحم 3، الخليل 1، رام الله 3"، كما سجّل قطاع غزة 11 حالة وفاة، و3 حالات في مدينة القدس المحتلّة.

وأشارت إلى أنّ الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (157)، طولكرم (89)، ضواحي القدس (61)، طوباس (30)، سلفيت (44)، جنين (144)، بيت لحم (96)، الخليل (171)، رام الله (191)، قلقيلية (23)، أريحا (16)، وسجل في قطاع غزة (280) إصابة جديدة، و(212) في مدينة القدس.

وأضافت أنّ حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (352)، طولكرم (108)، طوباس (44)، سلفيت (42)، جنين (143)، بيت لحم (40)، الخليل (115)، رام الله (231)، قلقيلية (42)"، وسجل في قطاع غزة (451)، وفي مدينة القدس (280).

ولفتت الوزارة إلى وجود 136 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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