المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

صعّد المستوطنون، مساء أمس الاثنين، من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجم مستوطنون عددا من القرى شرق محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الواقعة على أطراف قرية بيتين شرق رام الله، وأن المواطنين تصدوا لهم دون وقوع إصابات، فيما هاجمت مجموعات أخرى أطراف قرية برقة بالمحافظة واعتدت على منازل المواطنين ومركباتهم.

كذلك، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المغير شمال مدينة رام الله، كما هاجموا عددا من المنازل في قرية كفر مالك القريبة، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

كما أصيب طفل وشاب بجروح ورضوض، بعد أن هاجمت مجموعة من مستوطني "كريات أربع"، مركبات المواطنين ورشقتها بالحجارة شرق مدينة الخليل.

وقالت المصادر، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين ورشقتها بالحجارة ما تسبب بإصابة الطفل محمود آيات الله طميزي 13 عاما، ومحمد زياد الطميزي 33 عاما من بلدة إذنا غرب الخليل، بجروح ورضوض نقلا على اثرها إلى المستشفى الأهلي بالمدينة.

القدس

وهاجم مستوطنون متطرفون، منازل ومركبات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا وسط الحي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة واعتدوا على المنازل والمواطنين هناك.

بيت لحم

ورشق مستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين قرب بلدة جناته شرق بيت لحم.

وأفاد مواطنون، بأن مجموعة كبيرة من مستوطني "تقواع" المقامة على أراضي المواطنين، أغلقوا الشارع الواصل ما بين جنوب وشمال الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، وشرعوا برشق مركبات المواطنين بالحجارة.

وأشار مصدر أمني إلى أن مجموعات أخرى من المستوطنين تجمهرت قرب مفرق الطرق قرب مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

نابلس

وفي نابلس، تصدى أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، لهجوم نفذه مستوطنون استهدف ممتلكاتهم ومنازلهم، عقب تنظيم مسيرة لهم على الشارع الرئيسي وسط البلدة، وسط اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال.

كما اعتدى مستوطنون على المواطن صادق خطاطبة من بلدة بيت فوريك بالضرب والحجارة بالقرب من قرية دير شرف، ما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها لمستشفى رفيديا الحكومي.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترة جنوب نابلس، وسط انتشار مكثف لمجموعات المستوطنين على الطرقات.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة وألحقت اضرارا بها، على الطريق بين بلدتي الطيبة ودوما جنوب نابلس، أثناء عودتهم من مدينة نابلس باتجاه بلدة أبو ديس.

وذكر أحد المواطنين بأن المستوطنين يهاجمون بصورة مباشرة بهدف القتل، مشيرا إلى أنه نجا بأعجوبة من الهجوم، بعد تمكنه من السيطرة على المركبة.

جنين

وفي جنين، شهدت المدينة اعتداء آخر حيث هاجم عدد من المستوطنين مركبات المواطنين بالقرب من حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بالقرب من حاجز دوتان قرب بلدة يعبد تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال، وأشاروا إلى أن المستوطنين احتجزوا عددا من الشبان، وأعاقوا حركة السير في المنطقة.