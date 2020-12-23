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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق بـ316قضية وتوقف 62 متهمًا

23 كانون أول / ديسمبر 2020 10:12

النيابة العامة تحقق بـ316قضية وتوقف 62 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ316قضية وتوقف 62 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في316  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 23 ديسمبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في 10 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 306  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 62 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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