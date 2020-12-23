31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1823 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت في التقرير اليومي لها، أنه تم تسجل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " نابلس 1، قلقيلية 1، بيت لحم 1، جنين 3، طولكرم 1، الخليل 9"، وفي قطاع غزة 12 حالة وفاة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس (163)، قلقيلية (31)، ضواحي القدس (88)، سلفيت (33)، طوباس (20)، بيت لحم (85)، جنين (139)، طولكرم (81)، أريحا (18)، الخليل (156)، رام الله (189)"، قطاع غزة (867)، وفي مدينة القدس (240) حالة.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " نابلس (105)، قلقيلية (49)، طوباس (37)، سلفيت (37)، جنين (128)، طولكرم (114)، أريحا (17)، الخليل (240)، رام الله (280)"، قطاع غزة (580)، مدينة القدس (236).

ولفتت إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.