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حماس تستنكر اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي

23 كانون أول / ديسمبر 2020 02:44

توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي
توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي

غزة – الرأي:

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع تويتر الأربعاء، نرفض وبشدة توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا والكيان الصهيوني، لافتا إلى أنها خطوة مستنكرة لا تعبر عن الشعب المغربي الأصيل ومواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف: أصابنا خذلان كبير بتوقيع د. سعد الدين العثماني للاتفاق، والذي كنا نأمل منه اتخاذ موقف تاريخي مشرف.

من ناحيته، أدان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا إياه خذلانا كبيرا للشعب والقضية الفلسطينية.

وأضاف أننا نعبر عن استيائنا من توقيع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للاتفاق، ونعتبره سقطة كبيرة لحزب العدالة والتنمية، داعيا لتصحيح هذا الخلل حفاظا على مكانة المغرب وتاريخ الحزب.

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