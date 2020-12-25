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"صبري" يدعو أهالي سلوان للثبات والدفاع عن بيوتهم

25 كانون أول / ديسمبر 2020 03:56

الشيخ عكرمة صبري
الشيخ عكرمة صبري

القدس المحتلة - الرأي

دعا الشيخ عكرمة صبري أهالي سلوان للثبات في خيمتهم في حي بطن الهوى للدفاع عن بيوتهم وأراضيهم من خطر الاحتلال وتهديداته.

وخلال صلاة الجمعة التي أقيمت في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان حذر خطيب الجمعة الشيخ عكرمة صبري من خطورة أطماع الاحتلال في سلوان وأحيائها.

وأكد صبري أن ثبات أهالي سلون في هذه الخيمة هو رباط ثوابه عظيم، فهم يدافعون عن بيوتهم وعن القدس والمسجد الأقصى، وأوضح أنه لا قيمة للأقصى إذا كان مهجوراً بدون أهله.

وعبر صبري عن تفاؤله وشعوره بالطمأنينة لما يراه من وحدة أهالي سلوان وتكاتفهم في وجه قرارات الاحتلال وأثنى على مواقفهم الإيمانية وتمسكهم بأراضيهم، وقال: " الأرض أمانة والأمانة ثقيلة وكل مسلم سيسأل عن هذه الأمانة وأنتم ان شاء الله أهل لحملها، أمانة أرض الاسراء والمعراج".

وأشار الشيخ عكرمة صبري إلى أن الصراع مع الاحتلال منذ العام 1917 هو صراع على الأرض، وحذر من أن نظرة الاحتلال هي نظرة استباحة لأعراضنا ودمائنا وبيوتنا وأراضينا وليس لديهم أي حرج في أن يعتدوا علينا.

وذكر الشيخ أن مدينة القدس تمر في ظروف عصيبة، فبقيت يتيمة وأهلها أيتام، يتولون الدفاع عنها برباطهم في ظل انحراف البوصلة عنها، وأكد أن الحكام الذين أعلنوا عن التطبيع اليوم، هم مطبعون منذ سنوات ولكن بالخفاء.

وأضاف صبري أن الرباط صورة من صور الجهاد، وأن الله كتب لنا أن نكون في الصف الأول للأمة الإسلامية جمعاء وإن تخلت عنا، وعلينا أن نقدر هذه النعمة بالتضحية والثبات والدفاع عن أرضنا وعن الأقصى.

ووجه رسالته إلى أهالي سلوان قائلاً: "أنتم جيران الأقصى، وأنتم المعصم الذي يحافظ عليه احرصوا على الصلوات فيه، أما في هذا الظرف الذي تعيشونه فأنتم معذورون في عدم ذهابكم إليه"

وأقام الأهالي في حي بطن الهوى خيمة اعتصام تنديدًا بأوامر الإخلاء التي وزعها الاحتلال على الأهالي.

ويواجه سكان الحي يومياً خطر التشريد، جراء قرارات الاحتلال المجحفة تقضي بإخلائهم وطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

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