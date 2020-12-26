علماء: سلالة كورونا الجديدة قد تؤدى لوفيات اكثر فى 2021

قال باحثون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن الزيادة في قابلية انتقال فيروس كورونا بالسلالة الجديدة، قد تؤدي إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى، ومن ثم زيادة الوفيات.وحذر العلماء وفقا لتقرير جريدة " Mirror"، من أن سلالة الفيروس التاجي المحورة يمكن أن تسبب معدل وفيات أعلى من البديل الأصلي في عام 2021.

وأظهر تقرير - لا يزال أوليًا ولم تتم مراجعته بعد - أنه ما لم يتم فرض المزيد من القيود، يمكن أن يموت ما يصل إلى 118000 شخص بسبب كورونا بحلول الصيف في أسوأ السيناريوهات، ببريطانيا.

وقال العلماء إن المعدل الحالي البالغ تطعيم 200 ألف كل أسبوع "ليس له تأثير كبير"، ومع ذلك ، إذا ارتفع هذا العدد إلى 2 مليون كل أسبوع ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في عدد الإصابات والوفيات الجديدة.

ويقول التقرير إن توقع الوفيات بنهاية يونيو - بشرط أن يتم تطعيم مليوني شخص كل أسبوع - سيكون 35700، ولكن حتى الآن ، وكان هناك دليل على أن سلالة فيروس كورونا الجديد تنتشر بسرعة أكبر ، لكن لا يوجد دليل على أنها قد تزيد من معدل الوفيات.

وتقول الورقة التي أعدتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "من المرجح أن تؤدي الزيادة في قابلية الانتقال إلى زيادة كبيرة في الإصابة ، حيث من المتوقع أن تصل حالات دخول حالات كورونا، إلى المستشفيات والوفيات إلى مستويات أعلى في عام 2021 مما لوحظ في عام 2020 ، حتى إذا تم الإبقاء على القيود الإقليمية المتدرجة التي تم تنفيذها قبل 19 ديسمبر ".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد قد تحتاج إلى الإغلاق في يناير للسيطرة على انتشار الفيروس، حيث إن هناك بعض الأدلة على أن الزيادة بسبب سلالة كورونا الجديدة "قد تكون ملحوظة بشكل خاص في الأطفال".

ووجد تحليل أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن حوالي نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إنجلترا يمكن أن يكون البديل الجديد الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة.

المخاوف بشأن السلالة الطافرة ، التي خلص العلماء إلى أنها تنتشر بسرعة أكبر ، تعني أن ملايين الأشخاص في إنجلترا سينضمون إلى أولئك الذين يخضعون بالفعل لظروف الإغلاق من Boxing Day.

ما يقدر بـ 645،800 شخص في منازل خاصة في إنجلترا أصيبوا بـ Covid-19 بين 12 و 18 ديسمبر ، وفقًا لـ ONS - ما يعادل حوالي 1.18 في المائة من السكان ، أو واحد من كل 85 شخصًا.

في لندن ، قُدر أن 68 % من الحالات الإيجابية في الفترة من 14 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) متوافقة وراثيًا مع المتغير الجديد ، بينما في شرق وجنوب شرق إنجلترا ، كان التقدير 65 في المائة.