http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2718) السبت 26/12/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين
طائرات الاحتلال تقصف أهدافًا متفرقة في قطاع غزة
الكشف عن حقيقة إغلاق "مكتب تمثيل مصر" بغزة
الخارجية: وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا
الاقتصاد: وسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة لمواردنا
الكيلة: 21 وفاة و1812 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
قاسم: قصف الاحتلال عدوان همجي ضد قطاع غزة
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل
الصحة الإسرائيلية: 3985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا
الإغلاق الثالث يُكلِّف اقتصاد الاحتلال (776) مليون دولار أسبوعيًّا
"قناة 13" تكشف معلومات جديدة عن عملية "ريحان" غربي جنين
اخبار دولية
مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا
أردوغان: نهج "إسرائيل" تجاه فلسطين يحول دون تحسن العلاقات
روسيا تعرب عن استغرابها لاستدعاء سفيرها لدى إسرائيل بسبب التطبيع والغارات على سوريا
"أوتشا": الاحتلال نفَّذ (21) عملية هدم ومصادرة في أسبوعين
ذا هيل: (صفقة الشيطان).. التضحية باليمن من أجل اتفاق تطبيع سعودي مع “إسرائيل”
أردوغان: نرغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل على المستوى المخابراتى
“الصحة العالمية” ترصد السلالة الجديدة لكورونا في 8 دول أوروبية
أخبار عربية
مفتي مصر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على مقابر المسلمين في القدس
«حزب الله» لا يستبعد «عدواناً إسرائيلياً»
أول اتصال هاتفي بين نتنياهو والعاهل المغربي بعد اتفاق التطبيع
لبنان.. أول دولة عربية تسجل سلالة كورونا البريطانية
سوريا تطالب بعض أعضاء مجلس الأمن بالخروج عن الصمت حيال إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يتوجهون لمجلس الأمن ضد الاستيطان
الخليج الإماراتية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مصياف
الاهرام المصرية
فلسطين.. 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بكورونا
قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على مسيرة تندد بالاستيطان في رام الله
الشروق المصرية
فيديو.. صاروخان في سماء عسقلان أطلقا من غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقمع المتظاهرين الفلسطينيين ويمنعهم من الوصول لأراضيهم
فلسطين تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية على منطقة مصياف
الغد الأردنية
إصابات خلال قمع الاحتلال لنشاطات منددة بالاستيطان
احتفال محدود بعيد الميلاد في بيت لحم
غزة: 7 وفيات و728 إصابة بفيروس كورونا
الشرق القطرية
فلسطين تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين
26 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال
خطيب الأقصى يدعو أهالي سلوان للثبات دفاعاً عن الأرض
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يزعم: اعتراض صاروخين أطلقا من غزة
بلعاوي: غياب الحريات أدى إلى تفشي التطبيع
صورة فرار طفلين من حريق مخيم "موريا" تحصد جائزة اليونيسيف
قرارٌ بإلزام سائقي الحافلات والمركبات بالضفة زيًّا رسميًّا
حماس تنعى القيادي الوطني يوسف أبو صفية
القدس المحلية
المزارع رجائي فياض يروي لـ "القدس" حكاية نجاح أول تجربة لزراعة الأناناس في الزبابدة
محدث| أضرار جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قيود الملكية .. اثبات تاريخي للحق بالارض تلغيه جرافات الاحتلال
الشرطة الاسرائيلية تنصب المزيد من كاميرات المراقبة في القدس
الصحفي صابر نور الدين يحصل على جائزة الصحافة العربية في دبي 2020
إتلاف 52 مركبة غير قانونية والقبض على 4 مطلوبين في بلدة قصرة جنوب نابلس
منع المحامي من زيارة الأسير المضرب جبريل الزبيدي
مصرع شاب من جنين بحادث انقلاب ذاتي قرب الحمرا
فيلم "200 متر" يجسّد التشتت الفلسطيني جراء الجدار الإسرائيلي
الحياة الجديدة
صلاة الجمعة في الأقصى ...رباط ضد إجراءات الاحتلال والتطبيع
وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم
الأيام
إسرائيل: اكتشاف إصابة خامسة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا
الرئيس: صامدون وواثقون من النصر ونستحق العدالة لقضيتنا
"أوتشا": إسرائيل هدمت وصادرت 21 مبنى فلسطينياً خلال أسبوعين
وكالة صفا
إصابتان وأضرار مادية جسيمة جراء غارات عنيفة على قطاع غزة
شبان يستهدفون قوات الاحتلال بالمفرقعات والزجاجات الحارقة بالعيسوية
حماس تعلق على تأييد حزب العدالة والتنمية المغربي التطبيع مع "إسرائيل"
إصابتان مباشرتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس: "العدالة" المغربي خرج عن المبادئ الداعمة لفلسطين
صبري" يدعو أهالي سلوان للثبات والدفاع عن بيوتهم
مخاوف من استغلال الاحتلال للأسرى لتجربة لقاح "كورونا"
اللجنة الحكومية تصدر قراراً بشأن النشاط الرياضي بغزة
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويأخذ قياسات منزل أسير بالضفة
فلسطين اليوم
أبو العمرين: الحكومة ستقر خلال أيام التسعيرة النهائية للمولدات التجارية
رفض مقدسي لإغراءات الجنسية الإسرائيلية
4 إصابات جراء إطلاق صواريخ تجاه غلاف غزة
مناشدة عاجلة لفتح معبر رفح للعالقين من الجانبين
مراسلنا: تحليق طيران الاستطلاع على مستويات منخفضة
الناطق باسم جيش الاحتلال يحذر المستوطنين البقاء قرب الملاجىء
أبو حسنة: هناك عجز في رواتب موظفي الأونروا
الأسير الزبيدي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الثالث عشر
سما نيوز
إتلاف 52 مركبة غير قانونية والقبض على 4 مطلوبين في بلدة قصرة جنوب نابلس
"ليلة ساخنة".. الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لمستوطني غلاف غزّة
اسرائيل: ساعر يقفز في الاستطلاعات الإسرائيلية والليكود يواصل التهكمات
صحة غزة: جائحة "كورونا" ضاعفت احتياجات الوزارة للموارد البشرية
ابو حسنة يحذر: ازمة الاونروا المالية قد تمتد.. ويتحدث عن نسبة العجر وسناريوهات حل أزمة رواتب الموظفين
عرب 48
الاقتصاد الفلسطينيّة": شرعنة منتجات المستوطنات هي "قرصنة" لمنتجاتنا
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتَين في الضفة
وكالة وفا
المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم الممنهجة في الخ ...
وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس
أسير من جنين يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلا ...
"جودة البيئة" تحصل على مصادقة صندوق المناخ ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 كانون أول (ديسمبر)
- 2009 م استشهاد الصحفي حمزة شاهين الذي يعمل مصورا في وكالة شهاب للأنباء.
- 2004م شهيدان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم البريج جنوب غزة إثر عملية اغتيال قامت بها الطائرات الصهيونية بقصف سيارتهما مما أدى استشهادهما على الفور والشهيدان هما محمد عبد السلام أبو الروس 24 عاماً، ومحمد حمدان أبو جبر 22معاماً.
- 2002م قوات الاحتلال تحاصر القائد في سرايا القدس من بلدة قباطية الشهيد حمزة محمد أبو الرب وتشتبك معه أكثر من عشر ساعات مما أدى إلى استشهاده وقتل عدد من جنود الاحتلال.
- 1975 م منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الصادر في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ألغي القرار بعد مؤتمر مدريد في السادس عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1991).
- 1919 م تأسيس صحيفة "بيت المقدس" في القدس لصاحبها ومحررها بندلي إلياس مشحور. جريدة سياسية أدبية تصدر مرتين في الأسبوع استمرت في الصدور حتى عام 1926.
- 1909م المؤتمر الإسرائيلي التاسع في "همبورغ" الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30-12-1909م بحضور 364 مندوباً يمثلون الأحزاب والهيئات الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب العمالية في فلسطين الذين يشتركون لأول مرة في هذا المؤتمر.