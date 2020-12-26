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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2718) السبت 26/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الاقتصاد: وسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة لمواردنا

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل

الصحة الإسرائيلية: 3985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا

اخبار دولية

مقتل «مسلحين إيرانيين» في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

روسيا تعرب عن استغرابها لاستدعاء سفيرها لدى إسرائيل بسبب التطبيع والغارات على سوريا

أردوغان: نرغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل على المستوى المخابراتى

أخبار عربية

«حزب الله» لا يستبعد «عدواناً إسرائيلياً»

أول اتصال هاتفي بين نتنياهو والعاهل المغربي بعد اتفاق التطبيع

لبنان.. أول دولة عربية تسجل سلالة كورونا البريطانية

سوريا تطالب بعض أعضاء مجلس الأمن بالخروج عن الصمت حيال إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

فلسطين.. 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بكورونا

قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على مسيرة تندد بالاستيطان في رام الله

الشروق المصرية

فيديو.. صاروخان في سماء عسقلان أطلقا من غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقمع المتظاهرين الفلسطينيين ويمنعهم من الوصول لأراضيهم

فلسطين تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية على منطقة مصياف

الغد الأردنية

الشرق القطرية

فلسطين تطالب مجلس الأمن بالانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

المزارع رجائي فياض يروي لـ "القدس" حكاية نجاح أول تجربة لزراعة الأناناس في الزبابدة

محدث| أضرار جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قيود الملكية .. اثبات تاريخي للحق بالارض تلغيه جرافات الاحتلال

الشرطة الاسرائيلية تنصب المزيد من كاميرات المراقبة في القدس

الصحفي صابر نور الدين يحصل على جائزة الصحافة العربية في دبي 2020

إتلاف 52 مركبة غير قانونية والقبض على 4 مطلوبين في بلدة قصرة جنوب نابلس

منع المحامي من زيارة الأسير المضرب جبريل الزبيدي

مصرع شاب من جنين بحادث انقلاب ذاتي قرب الحمرا

فيلم "200 متر" يجسّد التشتت الفلسطيني جراء الجدار الإسرائيلي

الحياة الجديدة

صلاة الجمعة في الأقصى ...رباط ضد إجراءات الاحتلال والتطبيع

وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم

الأيام

إسرائيل: اكتشاف إصابة خامسة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا

الرئيس: صامدون وواثقون من النصر ونستحق العدالة لقضيتنا

"أوتشا": إسرائيل هدمت وصادرت 21 مبنى فلسطينياً خلال أسبوعين

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويأخذ قياسات منزل أسير بالضفة

فلسطين اليوم

سما نيوز

"ليلة ساخنة".. الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لمستوطني غلاف غزّة

اسرائيل: ساعر يقفز في الاستطلاعات الإسرائيلية والليكود يواصل التهكمات

صحة غزة: جائحة "كورونا" ضاعفت احتياجات الوزارة للموارد البشرية

ابو حسنة يحذر: ازمة الاونروا المالية قد تمتد.. ويتحدث عن نسبة العجر وسناريوهات حل أزمة رواتب الموظفين

عرب 48

الاقتصاد الفلسطينيّة": شرعنة منتجات المستوطنات هي "قرصنة" لمنتجاتنا

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتَين في الضفة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

26 كانون أول (ديسمبر)

2009 م استشهاد الصحفي حمزة شاهين الذي يعمل مصورا في وكالة شهاب للأنباء.

2004م شهيدان من كتائب القسام الجناح العسكري ل حركة حماس في مخيم البريج جنوب غزة إثر عملية اغتيال قامت بها الطائرات الصهيونية بقصف سيارتهما مما أدى استشهادهما على الفور والشهيدان هما محمد عبد السلام أبو الروس 24 عاماً، ومحمد حمدان أبو جبر 22معاماً.

2002م قوات الاحتلال تحاصر القائد في سرايا القدس من بلدة قباطية الشهيد حمزة محمد أبو الرب وتشتبك معه أكثر من عشر ساعات مما أدى إلى استشهاده وقتل عدد من جنود الاحتلال.

1975 م منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الصادر في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ألغي القرار بعد مؤتمر مدريد في السادس عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1991).

1919 م تأسيس صحيفة "بيت المقدس" في القدس لصاحبها ومحررها بندلي إلياس مشحور. جريدة سياسية أدبية تصدر مرتين في الأسبوع استمرت في الصدور حتى عام 1926.