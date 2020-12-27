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18 وفاة و952 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

27 كانون أول / ديسمبر 2020 01:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 18 وفاة و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة بالضفة الغربية: طولكرم 4، بيت لحم 1، نابلس 1، الخليل 5، رام الله 3، جنين 4.  

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (69)، بيت لحم (65)، طوباس (26)، قلقيلية (23)، نابلس (99)، الخليل (106)، أريحا (10)، رام الله (130)، ضواحي القدس (25)، جنين (61)، سلفيت (21)"، مدينة القدس  (317).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:  "طولكرم (78)، بيت لحم (180)، طوباس (19)، قلقيلية (86)، نابلس (195)، الخليل (175)، أريحا (29)، رام الله (88)، جنين (194)، سلفيت (55)" مدينة القدس (234). 

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 112  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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