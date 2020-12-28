فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله ، اليوم الإثنين، تسجيل 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1638 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات.

وأوضحت أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي:

قلقيليلة (23).

طولكرم (66).

رام الله (209).

سلفيت (22).

طوباس (25).

نابلس (104).

الخلبل (116).

ضواحي القدس (40).

بيت لحم (51).

جنين (74).

أريحا (10).

قطاع غزة (477).

مدينة القدس (147).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:

قلقيلية (47).

طولكرم (75).

رام الله (159).

سلفيت (76).

طوباس (24).

نابلس (206).

الخليل (74).

بيت لحم (85).

جنين (84).

أريحا (18).

قطاع غزة (702).

مدينة القدس (88).

وقالت الوزارة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.