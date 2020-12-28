وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشارك بتسليم مدخلات الإنتاج الزراعية لصغار المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية ​اختتام الأسبوع الثاني من مسابقة "موهبتك من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي وكالة الرأي الفلسطينية " ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:28

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله ، اليوم الإثنين، تسجيل 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1638 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات.

وأوضحت أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي:

قلقيليلة (23).

طولكرم (66).

رام الله (209).

سلفيت (22).

طوباس (25).

نابلس (104).

الخلبل (116).

ضواحي القدس (40).

بيت لحم (51).

جنين (74).

أريحا (10).

قطاع غزة (477).

مدينة القدس (147).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:

قلقيلية (47).

طولكرم (75).

رام الله (159).

سلفيت (76).

طوباس (24).

نابلس (206).

الخليل (74).

بيت لحم (85).

جنين (84).

أريحا (18).

قطاع غزة (702).

مدينة القدس (88).

وقالت الوزارة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟