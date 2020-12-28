هنية: لا نفكر بابتلاع منظمة التحرير ومتمسكون بالمقاومة

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاثنين، أن حركته لا تفكر بابتلاع منظمة التحرير والهيمنة على مؤسساتها.

وقال "هنية" خلال كملة له في مؤتمر دولي، "فنحن حركة تحرر وندرك بأننا نمر بمرحلة تحرر وطني وهذا يستدعي أن يكون الكل الوطني في صناعة القرار".

ولفت إلى أن المنظمة هي البيت الوطني للجميع وحماس تدخل منظمة التحرير ليس من منطلق السيطرة على القرار بل على قاعدة الشراكة والعمل تحت سقف ومظلة واحدة.

وتساءل "لماذا الخوف من دخول حماس والجهاد الإسلامي لإطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعرض علينا أن نكون بديلًا عنها ورفضنا ذلك؟".

وأضاف "كنا في مسار المصالحة متمسكين بالانتخابات بشكل متزامن لأننا كنا معنيين بإعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع "لن نستطيع أن نواجه هذه المخططات دون قيادة فلسطينية جامعة، فحماس بادرت في الحديث مع القيادات الفلسطينية وأجريت مكالمات شخصية مع الرئيس عباس وكانت رسالتنا واضحة بأن قضيتنا على المحك".

وأشار "هنية" إلى أنهم تحركوا في عواصم متعددة لحوارات جدية لترتيب البيت الفلسطيني والنهوض مجددًا في منظمة التحرير وإنهاء الانقسام والاتفاق على استراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال.

ولفت إلى أن "المقاومة التي مارسناها على مدار العقود الماضية هي الخيار التي يجب أن يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية".

وأكد تمسك حماس بخيار المقاومة سواء في إطار تراكم القوة في القطاع والعمل على نهوضها أو أن شعبنا في الخارج له دوره في مربع المقاومة بالشكل والآلية التي تسمح بها ظروفه.

ونبه هنية إلى أن السلطة الفلسطينية تراهن على المتغير الذي حصل في البيت الأبيض الأمريكي، وهي تعتقد بأنه سيحيي عملية التسوية والمفاوضات.

وتطرق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى مناورة "الركن الشديد" المشتركة التي ستنفذها فصائل المقاومة غداً الثلاثاء في قطاع غزة.

وأكد أن هذه المناورة تُنبئ بمستقبل وشكل عمل الفصائل الفلسطينية المقاومة في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة.