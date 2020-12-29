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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

29 كانون أول / ديسمبر 2020 09:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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