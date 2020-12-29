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رفضا لاعتقاله الإداري

الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه لليوم 18 على التوالي

29 كانون أول / ديسمبر 2020 04:45

اسرى
اسرى

الضفة المحتلة-الرأي:

يواصل الأسير جبريل الزبيدي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 18 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، "كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسير الزبيدي (34 عاما)، خلال الشهر الجاري، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرة أشهر، إلا أنّ سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري"، مضيفا أنه وفقا لعائلته ستعقد له يوم غد الأربعاء جلسة محكمة.

ويُشار إلى أن الأسير الزبيدي أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال 12 عاما بشكل متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وهو متزوج وأب لطفلين.

يذكر أن والدة الأسير الزبيدي وشقيقه طه استشهدا برصاص الاحتلال خلال معركة مخيم جنين في انتفاضة الأقصى، وهو كذلك شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

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